Alman menşeli firma binlerce kişi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Kaynak: Bloomberght
Alman menşeli firma binlerce kişi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Continental’den tarafından gelen açıklamada, şirketin, otomotiv bölümünde araştırma ve geliştirme (AR-GE) verimliliğini artırmak amacıyla Aralık 2023'te duyurduğu küresel önlemleri uygulamaya koyduğu paylaşıldı.

Bu durumdan otomobil bölümünde yaklaşık 7 bin 150 pozisyonun etkileneceği vurgulanan açıklamada, Almanya'da ve diğer yerlerde araştırma ile geliştirme fonksiyonları da dahil olmak üzere, şirket tesislerinin birleştirileceği belirtildi.

Gelen açıklamada, şirkette AR-GE alanında işten çıkarmaların bin 750 olacağı ve idari görevlerde ise 5 bin 400 kişinin işine son verileceği aktarıldı.

İşten çıkarmalar, Hannover merkezli lastik ve otomobil parçaları üreticinin küresel işgücünün yaklaşık 3,6'sına denk geliyor.

Continental, Kasım 2023’te 2025'ten itibaren yılda 400 milyon euro tasarruf etme planı kapsamında otomotiv bölümünde binlerce kişiyi işten çıkaracağını bildirmişti.

Grup, 2022 sonu itibarıyla 57 ülkede 200 bin kişiye istihdam sağlıyor.

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