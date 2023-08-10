Alman Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Koç Gordon Herbert’ün verdiği karar, Almanya Basketbol Federasyonu’ndan açıklandı.

İŞTE MİLLİ TAKIM KADROSU

Isaac Bonga

Niels Giffey

Justus Hollatz

David Kramer

Maodo Lo

Andreas Obst

Dennis Schroder

Daniel Theis

Johannes Thiemann

Johannes Voigtmann

Franz Wagner

Moritz Wagner.

eurohoops.net'in haberine göre Dennis Schröder ile yaşadığı sözlü münakaşa sonrası milli takımda yer almayan Maxi Kleber dışında kesilen isimler Oscar Da Silva ve Leon Kratzer oldu.

Almanya, Dünya Kupası’nda E Grubu’nda Japonya, Avustralya ve Finlandiya ile kozlarını paylaşacak. Grubun ilk iki sırası sonrasında K Grubu’na yerleşecek ve çeyrek final biletini kovalayacak. Son iki sırada yer alan takımlar ise O Grubu’na düşecek ve sıralama maçlarına çıkacak.

Hazırlık maçlarında ise Almanya şu ana kadar İsveç ve Kanada ile karşılaşıp iki mücadeleden de galip ayrıldı. Bu hafta Hamburg’da düzenlenecek Basketball SuperCup’ta Kanada, Çin ve Yeni Zelanda’yı konuk edecek olan Almanya, ardından 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde Yunanistan ve ABD ile kozlarını paylaşacak.