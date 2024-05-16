Alman Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosuna İlkay'dan sonra bir Türk daha

Kaynak: Haber Merkezi
Alman Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosuna İlkay'dan sonra bir Türk daha
Alman Milli Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri aday kadrosu belli oldu.

Almanya Milli Takımı'nın EURO 2024 (Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri) aday kadrosu açıklandı.

İlkay Gündoğan'ın da yer aldığı kadroya Türk asıllı bir futbolcu daha çağrıldı. Stuttgart'ta forma giyen ve forvet olarak görev yapan Deniz Undav da milli takıma girdi.

Almanya'nın 27 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Olivier Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nübel, Marc-Andre ter Stegen

Defans: Waldemar Anton, Benjamin Henrichs, Joshua Kimmich, Robin Koch, Maximilian Mittelstadt, David Raum, Antoino Rüdiger, Nico Schlotterback, Jonathan Tah

Orta saha: Robert Andrich, Chris Führich, Pascal Grob, İlkay Gündoğan, Toni Kroos, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, Leroy Sane, Florian Wirtz

Forvet: Maximilian Beier, Niclas Füllkrug, Kai Havertz, Thomas Müller, Deniz Undav.

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