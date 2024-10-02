Alman OnlyFans modeli Katharina Amalia kendisi İstanbul'a kimin davet ettiğini açıkladı

Amalia, futbolcunun kendisi için Business Class'ta uçak bileti ve lüks Mandarin Oriental Hotel'de konaklama ayarladığını belirtti. İstanbul'a geldikten sonra, Galatasaray'ın maçını tribünden izleme fırsatı bulduğunu da ekledi.

Amalia, videoda İstanbul'da geçirdiği zamanın oldukça keyifli olduğunu ve Türk misafirperverliğinden çok etkilendiğini ifade etti.

Galatasaray maçını tribünden izlerken yaşadığı heyecanı ve atmosferi de anlattı.

Amalia, "Stadyumda olmak ve taraftarların coşkusunu hissetmek inanılmazdı. Bu deneyimi asla unutmayacağım" dedi.

Bu davet ve yaşadığı deneyim, Amalia'nın sosyal medya takipçileri arasında büyük ilgi uyandırdı.

Videonun altına birçok yorum yapıldı ve takipçileri, Amalia'nın İstanbul'da geçirdiği zaman hakkında daha fazla bilgi almak istediklerini belirttiler.