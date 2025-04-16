Alman otomotiv devi Mercedes-Benz iki modelinin üretimini durduracak!

Alman otomotiv devi ticari araç segmentindeki stratejisini gözden geçiriyor.

Şirket, daha az kârlı olan küçük van pazarından çekilerek, odağını orta ve büyük segment araçlara kaydırıyor. Bu karar doğrultusunda, Citan ve T-Serisi modellerinin üretiminin 2025 yılının ortalarında tamamen durdurulacağı belirtildi.

Firma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yeni stratejinin "kârlı segmentlerde büyüme" hedefi doğrultusunda belirlendiği ifade edildi.

Reuters’a konuşan şirket sözcüsü, “Ürün portföyümüzü yeniden yapılandırıyoruz. Bu doğrultuda, yatırımlarımızı optimize ederek 2025 itibarıyla küçük van segmentinden çıkacağız” ifadelerini kullandı.

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Alman üreticinin bu kararı, sadece ürün gamındaki bir sadeleşmeden öte, aynı zamanda elektrikli mobilite planlarında da yeni bir sayfa açıldığını gösteriyor. Özellikle Citan ve T-Serisi'nin elektrikli versiyonlarının da üretimden kaldırılacak olması, bu alandaki yeni stratejinin işaretlerini veriyor.

RENAULT İŞ BİRLİĞİ BİTİRİLİYOR

Citan ve T-Serisi’nin üretimden kaldırılması, Mercedes-Benz’in uzun süredir Renault ile sürdürdüğü iş birliğinin de sonu anlamına geliyor. Citan daha çok ticari kullanıcıları hedeflerken, T-Serisi bireysel ve aile kullanımı için tasarlanmıştı. Her iki modelin Renault Kangoo altyapısıyla üretildiği biliniyor.

Bu gelişmeyle birlikte Mercedes-Benz, küçük van segmentinde süregelen ortaklıkları sonlandırırken, rekabetin daha yüksek olduğu bu pazardan çıkma kararlılığını da gözler önüne seriyor.

YÜKSEK GELİR POTANSİYELİ TAŞIYAN SEGMENTLERE YÖNELİNECEK

Mercedes-Benz’in bu adımı, şirketin daha yüksek gelir potansiyeli taşıyan segmentlere yönelme hedefinin bir parçası. Orta ve büyük van sınıfında Sprinter ve Vito gibi güçlü modellerle varlık gösteren marka, bu alandaki yatırımlarını artırarak rekabette daha sağlam bir yer edinmeyi amaçlıyor.

Elektrikli ticari araçlara olan ilginin artmasıyla birlikte, Mercedes-Benz’in bu segmentteki yeni nesil elektrikli modellerine daha fazla kaynak ayırması da bekleniyor.