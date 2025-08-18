Alman otomotiv devinden dengeleri değiştirecek hamle



Teknolojinin gelişmesi otomotiv sektöründe yeniliklerin de önünü açtı. Bu kapsamda bir çok firma harekete geçerek farklı hamlelerde bulunuyor. Dikkat çeken hamlelerden biri de Volkswagen ve Çinli otomotiv devi olarak bilinen X peng’den geldi.

Volkswagen Grubu ile Xpeng, birlikte geliştirdikleri CEA (Centralized Electronic Architecture) adlı elektronik ve elektrik mimarisinin kapsamını genişletiyor. İlk etapta sadece Çin’de üretilen batarya elektrikli araçlarda kullanılan bu platform, 2027’den itibaren aynı ülkede üretilen benzinli ve hibrit araçlara da entegre edilecek.

İŞLEM ALTYAPISI ARTIK DAHA GÜÇLÜ

CEA platformu, yüksek performanslı merkezi bilgi işlem altyapısına dayanıyor. Bu yapı, gelişmiş sürüş yardım sistemlerini desteklerken araç içi yapay zekâ destekli dijital asistan ve güvenli kablosuz yazılım güncellemeleri de beraberinde kullanıma sunuyor



Öte yandan elektronik kontrol ünitesi (ECU) sayısını azaltarak sistem karmaşıklığı da minimalize ederek, kullanıcısına maliyet avantajı sağlıyor ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunuyor.