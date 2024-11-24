Alman özel harekat polisi Türk asıllı Erhan Öz'ün peşinde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Alman özel harekat polisi Türk asıllı Erhan Öz'ün peşinde

Duisburg’ta gerçekleştirilen silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen ve tehlikeli şüpheli olarak nitelendirilen Türk asıllı Alman vatandaşı Erhan Öz, Alman polisi tarafından her yerde aranıyor.

Duisburg’un güney batısında meydana gelen olayda, Iraklı bir kişi bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine harekete geçen ve ağır silahlarla donatılan Alman özel harekat polisleri, şüpheli Türk asıllı Alman vatandaşı Erhan Öz’ün evine operasyon düzenledi. Ancak öz’ün baskından önce kaçtığı anlaşıldı.

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UYUŞTURUCU TİCARETİYLE BAĞLANTILI

Saldırıda yaralanan Iraklı hastanede tedaviye alınırken, Duisburg savcılığı kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla Erhan Öz hakkında tutuklama kararı çıkardı. Olayın uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı bir anlaşmazlık nedeniyle yaşandığını düşünen polis ekipleri ülke genelinde arama başlattı.

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