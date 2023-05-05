Alman pastası nasıl yapılır? Alman pasta tarifinin malzemeleri neler?

Berliner adıyla da bilinen Alman pastası yapımını son zamanlarda televizyondaki yemek programlarında sıkça görüyoruz. Alman pastasını yapmak isteyenler Alman pasta tarifini ve Alman pastasının püf noktalarını araştırıyor. Peki, Alman pastası nasıl yapılır? Alman pasta tarifinin malzemeleri neler?

Alman pastası nasıl yapılır? Alman pasta tarifinin malzemeleri neler?

Dışı pofuduk içi ise dolgun kremasıyla çok sevilen Alman pastası yemek programlarında en çok yapılan tatlı tariflerinden. Peki, Alman pastası nasıl yapılır? Alman pasta tarifinin malzemeleri neler?

ALMAN PASTASI MALZEMELERİ NELER?

- 3 yumurta

- 4,5 kahve fincanı un

- Bir buçuk çay bardağı toz şeker

- Yarım çay bardağu sıvı yağ

- Yarım çay bardağı sıcak su

- Bir paket kabartma tozu

- Bir paket vanilya

Alman pastası kreması için:

- 2 yemek kaşığı un

- Bir yemek kaşığı nişasta

- Bir yumurta

- Bir yemek kaşığı tereyağı

- 2 bardak süt

- Bir çay bardağı toz şeker

- Bir paket vanilya

Üzeri için:

- Pudra şekeri

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ALMAN PASTASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Pratik alman pastası için öncelikle derin bir kabın içine kek malzemelerinden olan yumurta ve şekeri koyun. İki malzemeyi de köpük köpük olana kadar mikser yardımıyla çırpın.

Karışım beyaz köpük olduktan sonra içine sıcak suyu ve yağı ekleyin, karıştırın.

Ardından unu, vanilyayı ve kabartma tozunu ilave edip tüm malzemeleri düşük ayarda çırpın.

Yuvarlak kek kalıbına ya da küçük bir borcama yağlı kağıt koyun. Kek harcını kaba boşaltın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yarım saat pişirin.

Yağ ve vanilya hariç geriye kalan krema malzemelerini derin bir tencereye alın.

Orta ateşte malzemeleri sürekli olarak çırpıcı tel yardımıyla karıştırın.

Muhallebi kıvamına gelip, göz göz olduktan sonra tencereyi ocaktan alın. İ

İçine tereyağı ve vanilyayı ilave edip son bir karıştırın.

Kek tamamen soğuduktan sonra enlemesine olacak şekilde keki iki eşit parçaya ayırın.

Geniş bir servis tabağına kekin tabanını koyun.

Ilımış muhallebiyi kekin üzerine eşit bir şekilde yayın.

Kekin üst kısmıyla da muhallebinin üzerini kapatın.

Keki buzdolabında 2 3 saat kadar dinlendirin.

Üzerine pudra şekeri serpiştirerek servis yapabilirsiniz.

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