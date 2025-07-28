Alman polisi 6 bin 300 Türkün peşinde. Her yerde aranıyorlar

Almanya’da federal ve eyalet polis teşkilatlarının ortak veri tabanında, 1 Temmuz 2025 itibarıyla 147 bin 995 kişi hakkında yakalama kararı bulunduğu açıklandı. DW Türkçe’nin haberine göre, arananların 128 bin 738’i yabancı uyruklu, vatansız veya uyruğu bilinmeyen kişilerden oluşuyor.

Alman vatandaşları 19 bin 257 ile en büyük grubu oluştururken, göçmen kökenli Almanların sayısı belirtilmedi. Yabancı uyruklular arasında Romanyalılar 16 bin 281 kişiyle ilk sırada, Polonyalılar 12 bin 828 ile ikinci, Gürcistan vatandaşları 7 bin 343 ile üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 6 bin 382 kişi ise arananlar listesinde dördüncü.

Federal hükümet, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin soru önergesine yanıt olarak bu verileri paylaştı. Yakalama kararlarının hangi suçlarla bağlantılı olduğu açıklanmadı. Hükümet, Nisan 2025’te 148 bin 515 olan aranan kişi sayısının hafif azaldığını belirtti. Ancak yıllık bazda açık yakalama kararları artış gösteriyor. 2020’de 93 bin 700 olan sayı, 2023’te 148 bin 700’e ulaştı, 2024’te ise 131 bin 300’e geriledi.

Verilerin anlık olduğu, her gün yeni kararlar veya yakalamalarla değiştiği vurgulandı. Almanya’daki Türk diasporası, yaklaşık 3 milyon kişiyle ülkenin en büyük göçmen gruplarından biri. Yakalama kararlarının, adi suçlardan organize suçlara kadar geniş bir yelpazede olabileceği tahmin ediliyor.

Türk makamlarıyla iş birliği, bu kişilerin iadesi için kritik önem taşıyor. Ancak iade süreçleri, suçun niteliği ve iki ülke arasındaki anlaşmalara bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.