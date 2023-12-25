Alman polisi bir Türk’ü sokak ortasında 4 el ateş ederek öldürdü

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Mannheim şehrinde dün 49 yaşındaki Ertekin Özkan isimli Türk vatandaşı, polis tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Bölgede suç işlendiği ihbarı üzerine intikal eden polis, yarı çıplak vaziyette elinde bıçak olan Özkan ile karşılaştı. Özkan’ı bıçağı bırakması konusunda uyaran polis, bir süre sonra kendilerine doğru yönelen Özkan’a silahla 4 el ateş etti. Ağır yaralanan Özkan, kaldırıldığı hastanede öldü.

"ANNESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE VURDUNUZ"

Türk vatandaşları, polisin özellikle Türklere karşı yargısız infazlarda bulunduğunu vurgulayarak, bu olayın en yakın zamanda aydınlatılmasını talep ettiler. Tanıkları polise, “Annesi burada. Annesinin gözü önünde vurdunuz” diyerek tepki gösterdi.

Baden-Württemberg Kriminal Soruşturma Dairesi'nce yapılan açıklamada, üç polis memurundan oluşan bir devriye biriminin Mannheim'ın Schönau bölgesinde kendilerini bıçakla tehdit eden 49 yaşındaki bir kişiyi vurduğu bilgisi geçildi. Eyaletin savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

KONSOLOS DEVREYE GİRDİ

Türkiye’nin Karlsruhe'da bulunan Başkonsolos Mahmut Niyazi Sezgin, olaydan sonra Mannheim’a gidip emniyet makamlarından bilgi aldı ve yakınlarını ziyaret ederek Özkan’ın ailesine başsağlığında bulundu. Sezgin, “Konunun bütün boyutlarıyla takipçisi olmaya devam edeceğiz” açıklama yaptı.

MENTAL SAĞLIĞI DÜZGÜN DEĞİLMİŞ

Ertekin Özkan’ın kızı, babasının ruh sağlığının yerinde olmadığını, bunun polisler tarafından bilinmesine rağmen babasının cinayete kurban gittiğini söyledi. Mahalle sakinleri de Özkan'ın uyuşturucu tedavisi gördüğünü, fakat tekrar uyuşturucuya başladığını belirtti.