Alman Polisi Bozkurt yapan Türk taraftarlarının önünü kesti

A Milli Takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında bu akşam Hollanda ile kozlarını paylaşacak.

TSİ 22.00’de Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadele kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak.

BOZKURT YAPAN TARAFTARLARIN ÖNÜNÜ KESTİLER

Bu tarihi karşılaşma için on binlerce taraftar Berlin’e akın etti. Şehir meydanında toplanan Türk taraftarlar maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte yavaş yavaş stada doğru ilerlerken flaş bir gelişme yaşandı.

Merih Demiral’a verilen cezayı protesto etmek adına bozkurt işareti yapan taraftarları Alman polisi durdurdu.

YÜRÜYÜŞE İZİN VERMEYECEKLER

Yapılanın siyasi bir provokasyon olduğunu belirten Alman polisi bozkurt işaretinin yapılmaya devam edilmesi halinde taraftarların yürüyüşüne izin vermeyeceğini bildirdi.