Alman polisinden çevrecilere operasyon

Almanya'da polis, iklim değişikliğine karşı protesto eylemleriyle bilinen Son Nesil hareketine operasyon düzenledi. Yedi kişi gözaltına alındı.

Alman polisinden çevrecilere operasyon

Alman polisi, iklim değişikliğine yönelik politikaları protesto etmek amacıyla sanat eserlerine zarar veren ve trafik blokajları yapan çevreci Son Nesil (Letzte Generation) hareketiyle bağlantılı olduğu düşünülen 15 yerde arama yaptı.

Euronews'de yer alan habere göre, Münih Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, "suç örgütü kurma veya destekleme" soruşturması kapsamında çarşamba günü "Son Nesil üyeleri tarafından işlendiğinden şüphelenilen suçlar" nedeniyle polis memurlarının ülke çapında 15 yerde arama yaptığı bildirildi.

Soruşturmanın hareketin yaşları 22 ile 38 arasında değişen yedi üyesine yönelik olduğu ifade edildi.

Hareketin söz konusu yedi üyesinin "internette reklam yapmak" ve yasa dışı eylemler gerçekleştirmek için 1,4 milyon euro tutarında bağış toplamakla suçlandığı belirtildi.

İki Son Nesil üyesinin Nisan 2022'de Bavyera'nın güneyinden geçen ve Alman makamları tarafından "temel altyapı" olarak kabul edilen Trieste-Ingolstadt petrol boru hattına sabotaj girişiminde bulunduğundan şüpheleniliyor.

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