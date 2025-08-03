Alman polisinden Filistin'e desteğe sert müdahale

Almanya'nın başkenti Berlin'de Tauentzien sokaklarında bir araya gelen yaklaşık 50 kişilik topluluk Filistin'e dayanışma amacıyla oturma protestosu gerçekleştirdi.

Europa-Center alışveriş kompleksinin önünde eyleme başlayan gruba, civardaki vatandaşlar ellerindeki mutfak eşyalarına vurarak katılım gösterdi.

Eylemin ana cadde üzerinde yapılması sebebiyle uyarı yapan güvenlik güçleri, ardından protestoculara müdahale etti. Öncelikle halka oluşturarak eylemcileri kuşatan Alman polisi, sonrasında toplu şekilde müdahalede bulundu. Bu operasyon sonucunda çok sayıda eylemci gözaltına alındı.

Polisin oturma eylemi yapanları gözaltına alması ve protestoyu sonlandırmasına tepki olarak yaklaşık 180 kişilik bir grup yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşe katılanlara da müdahale eden polis, biber gazı kullanarak topluluğu dağıtma girişiminde bulundu.