Alman polisi Filistin gösterisinde 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı

Sosyal medya platformu X'te paylaşılan görüntülerde, 4-5 polisin önce 10 yaşındaki çocuğu kovaladığı, ardından yakalayarak polis aracına götürdüğü görülüyor.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu görüntüleri paylaşarak polise tepki gösterdi. Bir kullanıcı, "Berlin polisi, Filistin bayrağı taşıdığı gerekçesiyle 10 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı. Rahatsız edici, utanç verici, 2024 Almanya." yazarak tepkisini dile getirdi.

Bir başka kullanıcı ise, "Cesur Berlin polisi, şehrin en tehlikeli çocuğunu tutukladı. Bayrağını federal hükümeti devirmek ve bir Filistin devleti ilan etmek için kullanmak istedi." ifadesiyle polisin tutumunu alaya aldı.

Başka bir kullanıcı da, "Berlin polisi, on yaşındaki çocuğu kovaladı. Söylenecek kelime yok." paylaşımında bulundu.