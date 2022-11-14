14 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Alman silah üreticisi Rheinmetall, İspanyol Expal Systems'i 1,2 milyar euroya satın alıyor

Alman silah üreticisi Rheinmetall, İspanyol Expal Systems'i 1,2 milyar euroya satın alıyor

Alman silah üreticisi Rheinmetall, çok sayıda ülkeden gelen mühimmat talebini karşılamak için patlayıcı ve mühimmat üreticisi Expal Systems'i 1,2 milyar euroya satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 16:34
Takip Et

Alman silah üreticisi Rheinmetall, İspanyol Expal Systems'i 1,2 milyar euroya satın alıyor

Alman silah üreticisi Rheinmetall, İspanyol Expal Systems'i 1,2 milyar euroya satın alıyor
+
Aa
-

Rheinmetall’dan yapılan açıklamaya göre, İspanya merkezli patlayıcı ve mühimmat üreticisi Expal Systems, Rheinmetall’in satın alma teklifini kabul etti.

1,2 milyar euroluk satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2023’te tamamlanması bekleniyor.

Satın almayla Rheinmetall, patlayıcı ve mühimmat ürünlerini genişletmeyi hedefliyor.

Bu arada, haberin ardından Rheinmetall hisseleri yüzde 5’ten fazla değer kazanarak 174,60 euro seviyesine yükseldi.

60'tan fazla ülkede ihracat yapan Expal Systems'ın satışlarının 2023'te yaklaşık 400 milyon euro olması beklenirken, şirketin 11 üretim tesisinde 1.000'den fazla çalışanı bulunuyor.

Öte yandan, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, Avrupa’daki hükümetlerin savunma harcamalarını artırmaya teşvik ederken, bu da Alman silah üreticisi Rheinmetall’in satışlarının artmasına sebep oluyor.

Rheinmetall’ın yalnızca silah ve mühimmat alanında bu yılın ocak-eylül döneminde aldığı siparişleri geçen yılın aynı dönemine göre üç kat artarak 2 milyar euroya yükseldi.

Almanya'da 5 fabrikaya sahip Rheinmetall, yaklaşık 24 bin kişiye istihdam sağlıyor. Alman şirket ayrıca Kanada, ABD, İngiltere, Avusturya, İsviçre, İtalya, Macaristan, Güney Afrika ve Avustralya'da üretim yapıyor.

Rheinmetall, mühimmatın yanı sıra tank, zırhlı nakliye araçları, silahlar ve uçaksavar sistemleri de üretiyor.

Rusya'nın Ukrayna-Rusya arasındaki savaşı nedeniyle birçok AB ülkesi savunma bütçelerini artıracağını açıklarken, Alman hükümeti de Alman Silahlı Kuvvetleri'ni (Bundeswehr) güçlendirmek için 100 milyar euro değerinde özel bir fon oluşturacağını duyurmuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
1
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
2
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
3
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
4
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
5
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
6
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
7
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
﻿Kendini yakan kadını komşuları söndürdü
﻿Kendini yakan kadını komşuları söndürdü
﻿Kendini yakan kadını komşuları söndürdü
﻿Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 45 gözaltı
﻿Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 45 gözaltı
﻿Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 45 gözaltı
﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi 4 personel alacak
﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi 4 personel alacak
﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi 4 personel alacak
﻿Heimlich Manevrası yine hayat kurtardı. Halil’in yardımına öğretmenleri koştu
﻿Heimlich Manevrası yine hayat kurtardı. Halil’in yardımına öğretmenleri koştu
﻿Heimlich Manevrası yine hayat kurtardı. Halil’in yardımına öğretmenleri koştu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.