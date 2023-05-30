Alman Sol Parti’den Türkiye’den gelecek olanlar için vize kolaylığı çağrısı

Almanya'da Sol Parti Eş Başkanı Martin Schirdewan, seçimlerin ardından siyasi nedenlerle Türkiye'yi terk etmek zorunda olanlara vize kolaylığı istedi.

Alman Sol Parti’den Türkiye’den gelecek olanlar için vize kolaylığı çağrısı

Deutsche Welle (DW) Türkçe'nin haberine göre Almanya'da muhalefetteki Sol Parti Eş Başkanı Martin Schirdewan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından Türkiye'den Almanya'ya gelmek isteyen siyasi sığınmacılara vize kolaylığı sağlanmasını talep etti.

Fransız haber ajansı AFP'ye açıklamalarda bulunan Schirdewan, "Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve iktidar organlarını genişletmesiyle insanlar siyasi nedenlerle kaçmak zorunda kalacak" dedi. Schirdewan, Türkiye'nin "toplumsal, ekonomik ve siyasi krizin daha derinleşmesi ile karşı karşıya" olduğunu da sözlerine ekledi.

Erdoğan'ın "demokrasiyi ortadan kaldırması ve kendi lehine olan bir sistem oluşturması" sayesinde seçimi kazandığını savunan Sol Parti Eş Başkanı, "Medya tamamen hükümetin kontrolünde görünüyor" şeklinde konuştu.

"VİZE SİSTEMİ BASİTLEŞTİRİLMELİ"

Türkiye'de Şubat ayında meydana gelen depremler sonrasında Almanya'daki yakınlarının yanına gelmek isteyen depremzedelere verilen vizelerin "bürokratik bir facia"ya dönüştüğünü ifade eden Schirdewan, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin şimdi daha iyisini ortaya koyabileceğini belirtti. Schirdewan, muhalifler, üniversite öğrencileri, gazeteciler ve diğer herkesin "hızlı ve bürokratik olmayan kabule ve vize sisteminin basitleştirilmesine" ihtiyacı olduğunu söyledi. Sol Partili politikacı, bunun dayanışmanın bir işareti olacağını da sözlerine ekledi.

Schirdewan, Almanya'da yaşayan muhaliflerin takip edilmesine de Alman hükümetinin daha aktif olarak tepki göstermesi gerektiğini belirtti. Sol Partili siyasetçi, Türkiye ile yapılan mülteci mutabakatının Avrupa Birliği'ni "şantaj yapılabilir" hale getirdiğini de savundu.

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