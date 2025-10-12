Alman Devleti, 1871–1918 yılları arasında imparator tarafından yönetiliyordu.

Dünya Savaşı’nın ardından imparatorluk yıkıldı.

1919 yılında ülkenin adı “Alman Devleti” olarak korundu, ancak yönetim biçimi “Demokratik Parlamenter Cumhuriyet Rejimi” oldu.

Cumhurbaşkanı, Başbakan Meclis ve bağımsız yargı vardı.

Basın özgürlüğü, temel haklar anayasa güvencesindeydi.

1919’da “Alman İşçi Partisi” kuruldu.

12 Eylül 1919’da Adolf Hitler, üyeliğe kabul edildi.

24 Şubat 1920’de Hitler’in etkisiyle partinin adı “Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi” oldu; “Nazi Partisi” diye anılmaya başlandı.

1921’de Hitler partinin tek lideri Führer yeni Reis oldu.

4 Nisan 1925’te Hitler’i Koruma Birliği Schutzstaffel kuruldu: SS…

1933’te Hitler, polis, istihbarat ve yargıyı etkisi alarak SS ile dev bir yapı oluşturdu.

Devlet SS’in kontrolüne girdi.

Hitler’in “Yetki Kanunu” adı altında Tek Adam Rejimi kuruldu ve meclis devre dışı bırakıldı.

Yasalar Hitler tarafından çıkarılıyordu.

Mahkemeler, rejimin siyasi ideolojisi doğrultusunda karar vermekle yükümlüydü.

Nazi yargıçları, parti üyelerinden seçiliyor, muhalefet edenler, “devlet düşmanları” sayılıyor ağır cezalar alıyorlardı.

Hitler yargıyı “hukuken bağımsız ve tarafsız” bırakmadı.

SS gücü ile yargıyı Siyasi Sadakat (SS) oluşumu yaptı.

“Siyasi suç” kavramı genişletildi; “vatana ihanet” sayıldı.

SS ve SS, II. Dünya Savaşı sonrası Nürnberg Mahkemeleri’nde “suç örgütleri” olarak ilan edildi.

Hitler yargıyı siyasallaştırarak adaleti yok etti.

Führer sadece “devlet başkanı” değil; yasaların üstünde, adaletin ve ahlakın, “yanılmaz” bir otoritesi oldu.

Sonuç; “Der Wille des Führers hat Gesetzeskraft” oldu.

Böylece; “Führer’in iradesi, kanun hükmündedir” ilkesi geldi.

Bu da yargının, hukukun ve vicdanın ve adaletin tamamen çökmesi anlamına geldi.

Hitler intihar etti, döneminin tüm yargıçları ve sorumluları yargılandı ve mahkûm oldu.

1989 yılında Anavatan Partisi (ANAP) iktidar: Turgut Özal Cumhurbaşkanı, Yıldırım Akbulut Başbakan, Oltan Sungurlu Adalet Bakanıydı.

Ankara Adliyesi için yapımı yılan hikayesine dönen bina 29 Ekim 1989’da hizmete açılırken adı; Adalet Sarayı kondu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçenlerde övünerek sundu:

“22 yıl önce Türkiye’de 78 müstakil adalet sarayı varken, bugün bu sayı 366’ya çıkmıştır.”

AKP iktidarının gurur tablosu budur.

Peki Ucube Tek Adam Ucube Tek Adam Rejiminde Adalet Saraylarında “Adalet” var mı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dedi ki;

“Adaleti siyasetin malzemesi yapmayın. Çünkü hukuk, bir gün herkese lazım olacaktır.”

Yargı bağımsız ve tarafsız olmayınca sonuç şu oldu:

Adalet Sarayı - Siyaset Sarayı: SS...

FATIH ALTAYLI DİYOR Kİ;

“İKTİDAR YARGI ELİYLE SERTLEŞİYOR. FARKLI KESİMLER ÜZERİNE YARGI YOLUYLA KURULAN BASKI ARTTIRILIYOR…”

