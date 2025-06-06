Alman tahvil faizlerinde dalgalanma

Almanya’nın 10 yıllık devlet tahvili faizi, gün içinde yaşadığı kayıpları telafi ederek yüzde 2,6 seviyesinin hemen altına çekildi. Piyasalarda yön arayışına neden olan gelişmelerin başında, ABD’de beklentilerin üzerinde gelen istihdam verileri ile Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı yer aldı.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında ülkede 139 bin kişiye yeni istihdam sağlandı. Ekonomistlerin öngördüğü 130 binlik tahminin üzerinde gerçekleşen bu rakam, istihdam piyasasının dirençli yapısını koruduğunu ortaya koydu. Ancak Nisan ayı istihdam verisi 147 binden 139 bine revize edildi. Bu durum, ABD’de iş gücü piyasasında yavaş ama dengeli bir soğuma yaşandığını gösteriyor.

Avrupa tarafında ise ECB, politika faizini 25 baz puan indirerek bölgedeki zayıflayan talep ve gerileyen enerji fiyatlarına karşı bir adım attı. Banka, 2025 ve 2026 için enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize etti. ECB Başkanı Christine Lagarde, para politikasında gevşeme sürecinin sonuna yaklaşıldığını belirterek, "Faiz indirimlerine ara verilebilir" mesajını verdi.

ECB yönetim kurulu üyesi Yannis Stournaras da yaptığı açıklamada, Euro bölgesinin “yumuşak iniş” gerçekleştirdiğini savundu. Stournaras, bundan sonraki faiz indirimlerinin sınırlı olabileceğine dikkat çekerken, küresel ticarette olası yeni tarifelerin Avrupa ekonomisi üzerinde risk yaratabileceğini vurguladı.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin, Avrupa’nın ekonomik toparlanma süreci üzerinde belirleyici olabileceğini düşünüyor. Ayrıca dolar karşısında değerlenen euronun, bölgedeki ihracatçı firmaların rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Tahvil piyasalarında son günlerde yaşanan bu tür hareketlilikler, merkez bankalarının attığı adımların piyasa beklentileriyle ne kadar örtüştüğünü ve yatırımcıların küresel ekonomik görünüme dair nasıl pozisyon aldığını net bir şekilde ortaya koyuyor.