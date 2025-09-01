Alman toplu taşıması Karsan’a emanet

Karsan, otonom ulaşım teknolojisindeki iddiasını Avrupa’ya taşımaya devam ediyor. Şirketin Seviye 4 otonom sürüş yazılımıyla geliştirilen Otonom e-ATAK aracı, Almanya’nın Burgdorf kentinde toplu taşıma hizmeti vermeye hazırlanıyor. Proje, Almanya’nın kara yolu trafik düzenlemelerinden sorumlu Kraftfahrt Bundesamt’tan (KBA) test onayı alarak önemli bir başarı elde etti.

BURGDORF’TA OTONOM DENEYİM BAŞLIYOR

Karsan’ın albus projesi kapsamında hayata geçirdiği Otonom e-ATAK, eylül ayından itibaren Burgdorf’ta 6 kilometrelik bir güzergâhta yolcu taşımaya başlayacak. 11 durak, 10 trafik ışığı ve kentsel zorlukları aşacak araç, saatte 40 kilometre hıza ulaşabiliyor. 22 koltuk kapasiteli ve 300 kilometre menzile sahip yüzde 100 elektrikli araç, mevcut 906 numaralı hatla entegre çalışacak.

Seferler, Burgdorf Merkez Otobüs Terminali’nden (ZOB) Schwarzer-Herzog Kavşağı’na uzanan güzergâhta ücretsiz düzenlenecek.

Projenin açılış töreni, Karsan yönetim ekibiyle birlikte Almanya Federal Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, Hannover Bölge Başkanı Steffen Krach, ÜSTRA Yönetim Kurulu üyeleri ve Burgdorf Belediye Başkanı Armin Pollehn’in katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar, Otonom e-ATAK ile sembolik bir yolculuk yaparak projeyi deneyimledi.

3,7 MİLYON AVROLUK DEV YATIRIM

Almanya Federal Meclisi’nin kararıyla Federal Ulaştırma Bakanlığı tarafından 3,7 milyon avro bütçeyle finanse edilen albus projesi, otonom ulaşımın yaygınlaşması için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Proje, yıl sonuna kadar sürecek deneme sürüşleriyle toplu taşıma alışkanlıklarını dönüştürmeyi hedefliyor. Talebe bağlı olarak bu süre uzatılabilecek.Deneme süreci boyunca her yolculukta eğitimli güvenlik personeli bulunacak. Ayrıca yolcu deneyimleri, çevrim içi anketlerle bilimsel olarak değerlendirilecek.

Proje detayları ve güzergâh bilgileri, uestra.de/albus adresinde haftalık olarak paylaşılacak.İki Aşamalı Güzergâh PlanıOtonom e-ATAK, ilk aşamada ZOB-Gartenstraße-Vor dem Celler Tor-Kleiner Brückendamm-Schwarzer-Herzog Kavşağı güzergâhında hizmet verecek.

İkinci aşamada ise Südstadt uzantısı devreye girecek ve Geibelstraße-Niedersachsenring-Berliner Ring-Immenser Landstraße-Immenser Straße durakları eklenecek.

Seferler, eylül ayında saatte bir düzenlenirken, talebe göre sıklaştırılacak.

“GELECEĞİN MOBİLİTESİNİ İNŞA EDİYORUZ”

Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, projenin önemine şu sözlerle dikkat çekti: “Otonom e-ATAK ile yeni bir kilometre taşına imza attık. 12 ülkede 13 farklı otonom projeyle geleceğin mobilitesini şekillendiriyoruz. Avrupa’nın toplu ulaşım vizyonuna öncülük etmekten gurur duyuyoruz.”

Karsan’ın teknoloji partneri ADASTEC’in CEO’su Ali Peker ise “KBA onayıyla Burgdorf’ta başlayan bu proje, otonom sürüşü günlük hayata entegre etme yolunda önemli bir adım. Daha güvenli, temiz ve kapsayıcı bir mobilite hedefliyoruz” dedi.

TOPLU ULAŞIMIN GELECEĞİ ŞEKİLLENİYOR

Karsan’ın Otonom e-ATAK aracı, elektrikli yapısı ve otonom sürüş teknolojisiyle çevre dostu ve yenilikçi bir çözüm sunuyor. Proje, hem teknolojik hem de çevresel açıdan toplu ulaşımın geleceğine ışık tutuyor. Burgdorf’taki deneme sürüşleri, otonom araçların şehir yaşamına entegrasyonunda önemli veriler sağlayacak.