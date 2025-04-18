Alman turizmci Thomas Bösl'e "Kybele" verildi

Türk turizmine verdiği katkılarla tanınan Alman turizmci Thomas Bösl'e, Türk-Alman dostluk köprüsünü güçlendiren çalışmaları dolayısıyla "Türk-Alman Dostluk Ödülü - Kybele" ödülü verildi.

Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişimine ve 35 yılı aşkın süredir Türk turizmine verdiği katkılarla tanınan Alman turizmci Thomas Bösl, Türk-Alman dostluk ödülü’ne layık görüldü. Quality Travel Alliance (QTA) sözcüsü ve Raiffeisen Touristik Group (RTG) Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olan Bösl, Almanya’da her yıl yaklaşık 800 milyon avroluk Türkiye tatili satışına imza attı. Bösl, ödül konuşmasında ürkiye’ye duyduğu sevgiyi, "'Türkiye benim için sadece bir destinasyon değil, bu bir sevda meselesi'" diye dile getirdi.

Törende konuşan Almanya-Türkiye Dostluk Federasyonu (DTF) Genel Başkanı Cihan Sendan, Thomas Bösl’ü, "'Türk-Alman turizminde öncü bir vizyoner ve ağ kurucu'" olarak tanımlayarak, son 40 yılda sekiz milyonu aşan turist sayısına ulaşan ilişkilerde Bösl gibi isimlerin payının büyük olduğuna dikkati çekti.

Türk kökenli iş insanı Zafer Ertem de törende yaptığı konuşmada, Bösl’ün 25 yıldır iki ulus arasında köprüler kurduğunu belirterek, "'Bösl’ün liderliğinde binlerce Türk ve Alman turizmciyi bir araya getiren kongre, fuar ve seminerlerle sektör profesyonelleri arasında kültürel alışveriş için kalıcı platformlar oluşturuldu'" dedi.

Dünya Kardeş Kentler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner ise Thomas Bösl’ün Türkiye'nin yaşadığı kriz dönemlerinde dahi ülkeye gelerek destek vermesinin sektör nezdinde büyük saygı topladığını vurguladı.

Salburg'daki törende, Bavyera Eyaleti eski Başbakanı Günther Beckstein, gönderdiği kutlama mesajında, Bösl’ün kültürlerarası değişimi teşvik eden projeleri ve güçlü işbirliği ağlarıyla her iki ülke arasındaki turistik ilişkileri ileri taşıdığını belirtti.