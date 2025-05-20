Alman üretici fiyatlarında sert düşüş

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, Almanya’da üretici fiyat endeksi (ÜFE) Nisan 2025’te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 oranında geriledi. Mart ayında yaşanan yüzde 0,2’lik düşüşün ardından gelen bu oran, piyasa beklentisi olan yüzde 0,6'lık düşüşü de aşarak sürpriz yarattı. Böylece ülkede üretici fiyatlarında üst üste ikinci kez düşüş kaydedilmiş oldu.

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ENERJİ FİYATLARI DÜŞÜŞÜN BAŞLICA NEDENİ

Verilere göre, fiyatlardaki bu düşüşün en önemli nedeni enerji maliyetlerindeki sert gerileme oldu. Enerji fiyatları genel olarak yüzde 6,4 azaldı. Elektrik fiyatlarında yüzde 7,5, doğal gazda yüzde 6,2 ve merkezi ısıtma sistemlerinde yüzde 0,1 oranında düşüş yaşandı. Bu enerji fiyatlarındaki genel gerileme, üretim maliyetlerini aşağı çekerek üretici fiyatlarının da düşmesine neden oldu.

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DAYANIKLI VE DAYANIKSIZ TÜKETİM MALLARINDA ARTIŞ

Öte yandan, tüketiciye yönelik bazı ürün gruplarında fiyat artışları görüldü. Dayanıksız tüketim mallarının fiyatları yıllık bazda yüzde 3,2, dayanıklı tüketim mallarında ise yüzde 1,4 oranında artış yaşandı. Sermaye mallarının fiyatları da yüzde 2,0 yükseldi. Özellikle makinelerde yüzde 1,9, motorlu taşıtlar, römork ve yarı römorklarda ise yüzde 1,4 oranında artış kaydedildi.

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ENERJİ HARİÇ ÜFE YÜKSELİŞ GÖSTERDİ

Destatis verilerine göre, enerji kalemi hariç tutulduğunda üretici fiyat endeksinin yıllık bazda yüzde 1,5 oranında yükseldiği görüldü. Bu durum, enerji dışındaki sektörlerde üretim maliyetlerinin genel olarak artış eğiliminde olduğunu gösteriyor. Ara mallarında da yüzde 0,3 oranında fiyat artışı raporlandı.

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AYLIK BAZDA DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Aylık bazda ise üretici fiyat endeksi Nisan ayında yüzde 0,6 oranında azaldı. Bu, Almanya’da üst üste beşinci kez aylık düşüş anlamına geliyor. Mart ayında aylık düşüş yüzde 0,7 olarak gerçekleşmişti. Nisan verisi, piyasa tahmini olan yüzde 0,3’lük düşüşü de aşarak beklentilerin üzerinde geldi.

Destatis’in paylaştığı bu veriler, Almanya’da üretim maliyetlerinin enerji kaynaklı olarak gerilediğini ancak bazı sektörlerde fiyat artışlarının sürdüğünü ortaya koydu. Ekonomistler, ÜFE’deki bu düşüşün ilerleyen aylarda tüketici fiyatlarına da yansıma ihtimaline dikkat çekiyor.