Alman vatandaşı olanların sayısı rekor kırdı. Suriyeliler ilk sırada

Alman basını BILD, yurtdışından giderek daha fazla insanın Alman vatandaşlığına geçerek Alman pasaportu almaya çalıştığını ve Suriyelilerin diğer tüm grupları geride bıraktığını açıkladı.

Suriyeli göçmenlerin sayısındaki bu artışın, 2014-2016 yılları arasında Alman vatandaşı olabilmek için gereken şartları karşılayan Suriye vatandaşlarının o dönemde Almanya’ya giriş yapması nedeniyle meydana geldiği iletildi.

2023 yılında Hamburg’da 7 bin 538 yabancının vatandaşlık aldığı ve bu sayının önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 20 arttığı belirtildi.

Almanya’da önceleri vatandaşlık alabilmek için 8 yıllık bir bekleme süresi gerekiyordu fakat vatandaşlık yasasının modernizasyonunun ardından bu süre 5 yıla düşürüldü.