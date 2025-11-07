MEHMET FARAÇ/ YENİÇAĞ

Hem sanatçılar, hem orkestra şefleri, hem de sunucular sahnede adım atmakta zorlandı...

Almanya'nın Nürnberg Filarmoni Korosu ve Berg Nefesli Sazlar Senfoni Orkestrası'ndan 130 kişilik sanatçı topluluğu ile İstanbul Avrupa Korosu'nun 80 sanatçısı CKM sahnesinde ağırlandı...

Uluslararası özel konsere sanatseverler büyük ilgi gösterdi, salon tıklım tıklım doldu...

Gecenin sunuculuğunu ünlü sinema ve dizi oyuncusu Tamer Levent yaparken, Almanya'dan gelen konserin genel sanat yönetmeni Turgay Hilmi'nin, yatılı okuldan arkadaşı olan Tamer Levent'le anılarını anlatması geceye renk kattı...

Gordien Teupke, Paul Meiler ve Paolo Villa'nın yönettiği orkestra ve korolar kalabalık izleyici topluluğuna klasik müziğin seçkin örneklerini sundu...

Aynı konserin ilki önceki gün Almanya'da gerçekleştirilmişti... Türkiye ve Almanya arasındaki dostluk köprülerinin müzik sanatıyla pekiştirildiği bu özel gecede Andrew Lloyd Webber Kamran Aziz, Ludwig van Beethoven Marco Frisina ve Ennio Morricone gibi bestecilerin eserleri sunuldu.

Gecede, klasik müzikten çağdaş eserlere kadar uzanan zengin repertuar izleyicilerden büyük alkış aldı...

Şişli Rotary Kulübü Başkanı Ahmet Sakıp Kepkep ve Almanya'dan gelen Turgay Hilmi'nin Rotary kulüplerinin flamalarını karşılıklı olarak birbirine armağan ettiği gecede konuşan ünlü oyuncu Tamer Levent, sanatın toplumları birleştirmesi ve kültürel etkileşimi sağlanmasıda büyük etken olduğunu belirterek, bu özel gecenin bu kadar ilgi görmesinden mutluluk duyduğunu söyledi...

Turgay Hilmi ise salonu dolduranlarla birlikte "sanata evet" diye seslenirken, Almanya'dan gelen koro üyelerinin Türkçe şarkı seslendirmesi de izleyicinin büyük ilgisini çekti.

İBB ve Kadıköy Belediyesi'nin desteği ile düzenlenen geceye Almanya'nın İstanbul Konsolosluğu'nun yetkilileri ve İBB yöneticileri de katıldı...