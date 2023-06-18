Almanlar belini doğrultamıyor. Futbol'un panzerine ne oldu

Abdullah Şaşkın- Yeniçağ

Hatırlar mısınız? EURO 2008’de Podolski’li, Ballack’lı, Klose’li Almanya, bizim milli takımımızı elemişti. Ne umutlarla gitmiştik o yolda? Eğer kazansaydık İspanya ile final oynayacaktık. 2002 Dünya Kupasından sonraki en büyük başarımız olacaktı. Bununla hala övünmemiz de cabası. Neyse biz konumuza dönelim. Konumuz bugün Almanya. 2. Dünya Savaşı’nın favorisi olan Almanlar, sonradan çökmüştü hatırlayacağınız gibi. Futbolda da aynısı oldu. Nasıl mı? Hemen anlatayım.

LÖW BİR ŞEYLER YAPMALIYDI

2008’de Almanlar, milli takımımızı eledikten sonra finalde ise İspanya ile rakip oldular. Sonra da finalde 1-0 yenildiler. Bu Almanların kalkış dönemi olacaktı. 2010 Dünya Kupası’nda yarı final yaptılar ve yine karşılarında İspanya vardı. Puyol, Neuer’i kafa vuruşuyla çaresiz bırakmıştı. Almanya bundan da eli boş dönecekti. Löw’lü Almanya bir şey yapmalıydı.

GÖTZE KUPAYI GETİRDİ

EURO 2012’de de yarı finalde İtalya’ya tökezleyen Almanlarda, Löw’ün geleceği iyiden iyiye konuşulmaya başlanmıştı. Fakat Almanya Futbol Federasyonu Löw’den vazgeçmedi. Brezilya’da düzenlenen turnuvada ilk olarak gruplarda zorlanmadılar. Son 16 turunda ilk olarak Cezayir’i 2-1, Çeyrek Finalde Fransa’yı 1-0, yarı finalde ise ev sahibi Brezilya’yı 7-1 mağlup ettiler. Artık kupa Almanlara doğru gidiyordu. Finalde Messi’li Arjantin ile karşı karşıya geleceklerdi. Normal süresi 0-0 biten maçta uzatma dakikaların sonunda Götze savunmanın arkasına öyle bir sarkıp vurdu ki “hayatımın golünü atacağım” dercesine golünü attı. Almanya, uzun yıllar sonra Dünya Şampiyonu olmuştu.

KRİZ VE GÜÇ KAYBETME

Kadro yavaş yavaş gücünü kaybediyordu nedense. EURO 2016’da varlığını gösteremeyen Almanlar, 2018 Dünya Kupası’nda da gruplardan elenince tansiyon iyice fırladı. Mesut Özil ve Löw’ün üzerine gelmeleri de yeni gelişmelerin başlangıcıydı. Mesut Özil, milli takımı bıraktı. Löw ise görevinden ayrıldı.

FLİCK DE BİR ÇARE OLAMADI

Onun yerine Hans Flick geldi. Hem de Bayern Münih’te onca şampiyonluklar kazanarak. EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası’nda herhangi bir başarı elde edemeyen Almanlar, 2024 Avrupa Şampiyonası ve 2026 Dünya Kupası’nda neler yapabilecekler? Bekleyip göreceğiz.