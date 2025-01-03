Almanlar, dünya yıldızını Galatasaray için yazdı. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Almanya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Sky DE'nin haberine göre, Galatasaray, Bayern Münih ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Leroy Sane ile ilgileniyor.

Alman deviyle henüz yeni sözleşme imzalamayan ve bonservisi elinde olan Leroy Sane'nin sarı-kırmızılıların hedefinde olduğu belirtildi.

Haberde Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirmesinin çok olası gözükmediği, Sane'nin Bayern Münih ile sözleşme uzatmak istediği de aktarıldı.

Sane'nin olası bir ayrılık durumunda ise seçeneklerinin Premier Lig'den olacağı ifade edildi.

Sane bu sezon Bayern Münih formasıyla 19 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik skot katkısı verdi.