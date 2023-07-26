Almanlar duyurdu. Beşiktaş'a Belçikalı yıldız

Beşiktaş, Bundesliga'da Hertha Berlin forması giyen Dodi Lukebakio'yu gündemine aldı. Alman basını Beşiktaş'ın yaptığı teklifi açıkladı.

Almanlar duyurdu. Beşiktaş'a Belçikalı yıldız

Editör: Hamza Özalkuş

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, rotasını Bundesliga'ya çevirdi.

Alman basını, siyah-beyazlıların ilgilendiği oyuncuyu ortaya çıkardı.

TEMASA GEÇİLDİ
Alman basınında geçen haberlere göre Beşiktaş, Hertha Berlin'de forma giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu Dodi Lukebakio için kulüple temasa geçti.

Ayrıca Beşiktaş'ın yıldız oyuncu için 3.5 milyon euro önerdiği ancak Hertha Berlin'in daha yüksek bir rakam istediği kaydedildi.

Bundesliga ekibinin istediği bonservisin 7 milyon seviyesinde olduğu ve pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

2019'da 20 milyon euro'ya Watford'dan Hertha Berlin'e transfer olan Belçikalı oyuncu, geçen sezon çıktığı 33 maçta 12 gol atarken 5 asist yaptı.

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