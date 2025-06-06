Almanlar duyurdu: Fenerbahçe tarihi çalıma çok yaklaştı

Galatasaray’ın transferde Osimhen dışında ilk hedefi olan Leroy Sane için Fenerbahçe öne geçti.

Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane için Galatasaray 10 milyon euroluk teklifle transferi imza aşmasına getirirken devreye Fenerbahçe girdi.

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'DEN 14!

Alman basınından Bild’de yer alan habere göre; Fenerbahçe 29 yaşındaki Alman yıldıza yıllık net 14 ila 15 milyon euroluk bir teklif sundu. Galatasaray’ın 10 milyon euroluk teklifi karşısında Fenerbahçe öne geçti.

Sane’nin bu teklife sıcak baktığı ve menajeri ile değerlendirme yaptığı belirtildi.

Bayern’den istediği teklifi alamayan Sane’nin Suudi Arabistan, Premier Lig ve İtalya'dan gelen teklifleri de yetersiz bulduğu ve kabul etmediği belirtildi.

Sane, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Münih’te 30 lig maçında 11 gol ve 6 asist kaydetti.