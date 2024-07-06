Almanlar elendi artık ev sahibi Türkler

2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final müsabakasında Almanya ve İspanya kozlarını paylaştı.

ALMANLARDAN ERKEN VEDA

Berlin’de bulunan Mercedes Benz Arena’da oynanan mücadelede İspanyollar uzatmaların son dakikasında gelen gol ile rakibini 2-1 mağlup etti.

İspanya’ya galibiyeti getiren golleri 51. Dakikada Olmo ve 119. Dakikada Merino kaydetti. Almanya’nın tek golü ise 89. Dakikada Florian Writz’den geldi.

Bu sonuç ile birlikte İspanya adını yarı finale yazdırırken Almanya turnuvaya veda etti.

"EV SAHİBİ TÜRKİYE"

Almanların bu erken vedası ile ev sahipliği millilerimize geçti.

Yurt dışında en fazla Türk’ün yaşadığı ülke konumunda olan Almanya’da Almanların yokluğunda en çok taraftarı olan ülke konumuna geldik.

Oluşan bu tablo sonrası kullanıcılar sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlarda “artık ev sahibi Türkiye” yorumlarında bulundu.