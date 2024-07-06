Almanlar elenince İngilizler fena dalga geçti! Kavga çıktı

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Almanlar elenince İngilizler fena dalga geçti! Kavga çıktı

Euro 2024’ün ev sahibi Almanya, İspanya’ya 119.dakikada yediği golle turnuvaya veda etti. Almanlar büyük hayal kırıklığı yaşadı. İngiliz taraftarlar sokakta gördükleri Almanlarla dalga geçince kavga çıktı.

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda iki favori ülke çeyrek finalde karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1 berabere biten maç uzatmalara gitti.

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119.dakika Dani Olmo'nun golüyle İspanya, turnuvanın ev sahibi Almanya’yı saf dışı bıraktı.

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İNGİZLER ALMANLARLA DALGA GEÇTİ

Hem statta hem dışarıda maçı izleyen Almanlar büyük üzüntü yaşadı. İngiliz taraftarlar, dışarıda Almanya formasıyla dolaşan taraftarlarla dalga geçince kavga çıktı.

Almanya’nın aldığı mağlubiyet sosyal medyada da çok konuşuldu.

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