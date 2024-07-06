Almanlar elenince İngilizler fena dalga geçti! Kavga çıktı

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda iki favori ülke çeyrek finalde karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1 berabere biten maç uzatmalara gitti.
119.dakika Dani Olmo'nun golüyle İspanya, turnuvanın ev sahibi Almanya’yı saf dışı bıraktı.
İNGİZLER ALMANLARLA DALGA GEÇTİ
Hem statta hem dışarıda maçı izleyen Almanlar büyük üzüntü yaşadı. İngiliz taraftarlar, dışarıda Almanya formasıyla dolaşan taraftarlarla dalga geçince kavga çıktı.
Almanya’nın aldığı mağlubiyet sosyal medyada da çok konuşuldu.
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