Almanlar geri adım attı. Milli maç öncesi müjde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Almanlar geri adım attı. Milli maç öncesi müjde

Almanya'da milyonlarca gurbetçinin izleyeceği Türkiye - Hollanda maçının şifresiz yayınlanacağı açıklandı.

A Milli Futbol Takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

6 Temmuz Cumartesi günü TSİ 22.00’de Berlin’de oynanacak mücadeleyi kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak.

ÜCRETSİZ YAYINLANACAK

Bu kritik karşılaşma öncesi nefesler tutulurken Almanya’dan milyonlarca gurbetçiyi sevindirecek bir haber geldi.

Türkiye – Hollanda maçının RTL tarafından ücretsiz bir şekilde televizyondan yayınlanacağı duyuruldu.

ŞİFRELİ YAYINLANMIŞTI

Millilerimizin Avusturya karşısında oynadığı son 16 turu ücretli bir platform olan Magenda TV’den yayınlanmış bu karar büyük tepki toplamıştı.

PARALARIYLA REZİL OLMUŞLARDI

Ay-yıldızlıların maçını izlemek için abone olan gurbetçiler yayının donması sebebiyle paralarıyla rezil olmuşlardı.

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