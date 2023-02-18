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Halil Umut Meler Avrupa'yı karıştırdı! Almanlar isyanda

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda temsilcisi Ajax, sahasında Bundesliga ekibi Union Berlin'i konuk etti. Türk hakem Halil Umut Meler ve ekibi yönettiği maç geceye damgasını vurdu.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 00:51
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Almanlar isyanda! Halil Umut Meler Avrupa'yı karıştırdı.

Halil Umut Meler Avrupa'yı karıştırdı! Almanlar isyanda
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Maçın hemen başında iki takım da Türkiye ve Suriye için saygı duruşunda bulundular. Tecrübeli Türk hakem Halil Umut Meler'in ilk düdüğüyle başlayan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı. Karşılıklı ataklarla devam eden karşılaşmaya Meler ve 65. dakikada Meler ve ekibinin yaptığı VAR müdahalesi damga vurdu. Alman ekibinde forma giyen Morten Thorsby ceza sahasında attığı gol VAR'dan geri döndü ve iptal edildi. Maç sonrasında iptal edilen gol büyük yankı buldu.

Alman basının köklü gazetesi BİLD ise; 'Haberer’in yokluğunda onun yerine oynayan Thorsby, 65. dakikada göğsüyle yaptığı kontrol sonrası Union Berlin’i öne geçiriyor. Ancak bir elle oynama nedeniyle VAR, golü iptal ediyor. Doğru bir karar ki Thorsby, topa koluyla dokunmuştu. Fakat Union’u şaşırtan bir karar oldu. Twitter hesaplarında şöyle yazıyor: Hakem, golü geri alıyor. Bu çok saçma değil mi?” yazıldı.
Görüntüler exxen'den alınmıştır.

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