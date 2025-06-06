Almanlar kaybedince Mourinho da kaybetti!

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Almanlar kaybedince Mourinho da kaybetti!

UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya, Portekiz'e yıllar sonra mağlup oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun hayalleri de suya düşmüş oldu.

Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında Jose Mourinho var. Bir kısım taraftar kalmasını istese de büyük çoğunluk 62 yaşındaki hocanın ayrılmasını bekliyor. Portekiz Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde Almanya ile oynadığı maç, tecrübeli hocanın geleceği açısından da kritikti. Yenilgi halinde Portekiz Futbol Federasyonu, Mourinho'nun kapısını bu kez yüksek bir ücretle çalacaktı. Ancak beklenen olmadı.

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Cristiano Ronaldo, Real Madrid'de birlikte çalıştığı ve büyük de bir kavga yaşadığı hocasına kapıyı kapattı. Ronaldo bir de gol attığı maçta takımını adeta sırtlarken, Portekiz Milli Takımı Uluslar Ligi çeyrek finalinde Almanya'yı 25 yıl sonra mağlup etti. 40 yıl sonra Almanya topraklarında kazandı ve Ronaldo kariyerinde ilk kez Almanya'ya karşı galip geldi. Böylece Special One'ın ayrılmasını bekleyenler hayal kırıklığı yaşadı.

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