Almanlar Trabzon'da Türk teknik adamlara ders verdi

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

"Mustafa Reşit Akçay-Profesyonel Futbol Çalıştayı" adı altında; Trabzon Büyük Şehir Belediyesi, Varlıbaş AVM arkası çok amaçlı toplantı salonunda yapılan lokal çalıştayın, genele duyurusu yapılmazken, bir grup teknik adam arasında gerçekleştirildi.

Mustafa Reşit Akçay'ın açılış ve sunum konuşmasıyla başlayan lokal bazdaki çalıştay da, Almanya'dan davet edilen, Almanya Futbol Federasyonu'ndan iki eğitmen de konuşmacı olarak yer aldı.

İlk olarak; 19 Mayıs Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uzmanı Tolgahan Turan,: "Futbolda Mevkisel Sadakat ve Türk Futbolu " hakkında görüşlerini aktardı.

Trabzonspor Altyapı Teknik Direktörlüğü görevi yıllar sonra, geçtiğimiz ay sonu noktalanan, Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Hamit Cihan da "Günümüz Futbolu ve Geleceğin Futbolu" hakkında konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Eski Asbaşkanı İskender Önal'ın da konuşmacı olarak yer aldığı çalıştay da; Trabzon Ü.S.B.F. Dekanı Prof. Dr. Fatih Bektaş da, "Takım Çalışması Örneklerinin Seçiciliği" konusundaki bilgilerini paylaştı.

Almanya'dan gelen, ülkelerinin önemli Futbol Federasyonu Eğitmenlerinden Wilfred Zander, "Almanya Futbol Ekolünün Oluşumu ve Modern Futbolun İhtiyaçları" hakkında konuşmasını aktarırken, Stephan Zander de "Futbol Eğitimi ve Eğitim ile Okullar Arası Sorunlar ve Çözümleri" konusunda, çalıştaya katkısını sundu.

Söz konusu lokal çalıştay; yarın, "Sporda Performans Değerlendirme ve Yetenek Seçimi Uygulama ve Araştırma Merkezi" konusu işlendikten sonra, davetli konuşmacı ve antrenör buluşması; workshop, soru-cevap, dilek ve temenniler kısmıyla sona erecek.

Mustafa Reşit Akçay- Profesyonel Futbol Çalıştayına, katılımcı antrenörler olarak da şu isimler yer aldı Sebahattin Akbayrak, Turgay Karslı, Yalçın İnan, Orhan Cinemre, Yalçın Coşkun, Gökhan Keleş, Muzaffer Yurduseven, Denizhan Altunbaş, Hayri Aydoğan, Eyüp Saka, Numan Çürüksu, Emre Hamzaoğlu, Muhammed Özdin, Emre Aygün, Ümit Sağır, Erhan Koç, Ahmet Özen, Emrullah Kokoç, Mustafa Gelir, Önder Yurtgüven, Erdi Tokul, Eren Gürsoy ve Coşkun Kantekin.