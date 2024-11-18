Almanların dev bankası Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentisini erkene aldı

Almanya'nın önemli bankalarında Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için faiz indirim beklentisini değiştirdi.

Deutsche Bank'ın ekonomisti Christian Wietoska, Merkez Bankası faiz indirim beklentisini geri çekti.

Wietoska'nın raporunda,Türkiye ekonomisinde kademeli yavaşlama olduğu, çekirdek enflasyon dinamiklerinin 'daha yapıcı' enflasyon görünümüne işaret etti.Son iki ayda üst üste negatif enflasyon sürprizi yaşandığını belirten Merkez Bankası'nın bu toplantıda da faizleri değiştirmemesine nedan olabileceğini öngördü.

Deutsche Bank bank bu raporla birlikte ilk faiz indirimi için tahminlerini 2025 Ocak’tan 2024 Aralık ayına çekti. Banka indirimin de 250 baz puan olabileceğini öngördü.

Raporda ayrıca Merkez Bankası'nın "daha az şahin tonu" kullandığı kaydedildi. Deutsche Bank'a göre TL ABD seçimlerindeki piyasalarda dalgalanmalardan uzak kaldı. Raporda, bu iki nedenden dolayı Merkez Bankası'nın "dirençli duruş" sergilediği için faiz indirimin geri çekildiği belirtildi.