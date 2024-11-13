Almanların dev bankasından faiz tahmini: TCMB şahin duruşu sürer

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ne zaman faiz indirimine gideceği tartışılıyor. Enflasyonun beklenenin üzerinde çıkmasınan ardından, faiz indiriminin gelecek yıla ötelendiği ekonomistler tarafından ileri sürüldü.

İşte bu çerçevede, Alman Bankası Deutsche Bank Global Makro Başkan Yardımcısı Ozan Tarman verdiği röportajda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ne zaman faiz indirimine gideceğine değindi.

Ozan Tarman'a göre faiz indirimine gidilse de Merkez Menkası şahin duruşuna devam edecek ve piyasalar da buna güveniyor.

Merkez Bankası'nın faiz indiriminde aralık ve ocak arasında fark olmayacağını kaydeden Ozan Tarman yine de faiz indiriminin ocak ayında yapılmasının uygun olacağını söyledi.

Tarman'ın değindiği bir başka konusu ise ABD seçimleri oldu. Donald Trump'ın sert bir politika izleyeceğini ifade eden Tarman, Türkiye'nin gelişen piyasalarda Brezilya ile birlikte pozitif ayrıştığını ifade etti.

Türkiye'nin ekonomik politikalarda ortodoks bir yaklaşımı benimsemesinin yabancı yatırımcılar tarafından olumlu karşılandığını kaydeden Tarman, Türkiye'nin genç nüfusu ve stratejik önemi ile dünya ekonomisindeki rolünün giderek daha fazla dikkat çektiğini ifade etti.

Merkez Bankası'nın şahin duruşunun devam edeceğini vurgulayan Deutsche Bank Global Makro Başkan Yardımcısı Ozan Tarman faiz indirimlerinin ekonomik rahatlamaya olanak tanıyacağını söyledi.