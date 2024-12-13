Almanların dev bankasından şaşırtan faiz tahmini. Dönüm noktası olacak

Deutsche Bank Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Araştırma Direktörü Christian Wietoska, Türkiye ekonomisi ve 2025 yılına yönelik dikkat çekici öngörülerde bulundu.

CNBC-e’ye verdiği röportajda Wietoska, Türkiye'nin 2024 yılında Türk Lirası’nın (TL) sergilediği güçlü performansla öne çıktığını, ancak 2025’in ekonomik anlamda bir dönüm noktası olacağını belirtti.

FAİZ İNDİRİMLERİ VE MERKEZ BANKASI’NIN ROLÜ

Wietoska, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2025 yılı boyunca uygulayacağı faiz politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yıl genelinde toplamda 20 puanlık bir faiz indirimi beklediklerini ifade etti. "2025'te her toplantıda faiz indirimi olmasa da toplamda 20 puanlık bir düşüş öngörüyoruz" diyen Wietoska, özellikle Aralık ayında 1,5 puanlık bir indirimin gerçekleşebileceğini söyledi. Bununla birlikte, Merkez Bankası’nın beklenti yönetiminin, ekonominin istikrarı açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET ARTIŞLARI

Wietoska, asgari ücret artışlarının Türkiye’deki enflasyon üzerindeki belirleyici etkisine dikkat çekti. "Yüzde 30’un üzerinde bir asgari ücret artışı, enflasyon görünümünü zorlaştırabilir. Asgari ücretteki her yüzde 10’luk artış, enflasyonu yaklaşık yüzde 3 ila 3,5 oranında yükseltiyor" ifadelerini kullandı. Bu dinamiğin, özellikle 2025 yılında Türkiye’nin enflasyonla mücadelesinde önemli bir rol oynayacağını belirtti.

2025 YILINA İLİŞKİN GENEL GÖRÜNÜM

Deutsche Bank’ın Türkiye’ye yönelik 2025 öngörüleri arasında, TL’nin güçlü performansını sürdürmesi ve ekonomik büyümenin yılın ilk yarısında yavaşlayıp ikinci yarısında toparlanması yer alıyor. Wietoska, Türkiye ekonomisinin 2025 yılında belirli bir yavaşlama sürecine gireceğini ancak yılın ikinci yarısında toparlanma sinyalleri göstereceğini dile getirdi.

2024’ÜN ARDINDAN BELİRSİZLİKLER VE FIRSATLAR

2024 yılı boyunca Türkiye’nin ekonomik açıdan güçlü bir performans sergilediğini hatırlatan Wietoska, buna rağmen belirsizliklerin devam ettiğini belirtti. "Türkiye’nin çok güzel bir hikayesi var, ancak belirsizlikler hala yüksek seviyede. 2025 yılı, bu açıdan Türkiye için önemli bir dönüm noktası olacak" ifadelerini kullandı.

Wietoska’nın açıklamaları, Türkiye ekonomisinin 2025 yılına dair kritik değişimler ve yeni dinamikler ile karşı karşıya kalabileceğini işaret ediyor. Faiz politikalarından enflasyon baskılarına, büyüme ivmesinden para biriminin performansına kadar birçok faktör, önümüzdeki dönemin ekonomik yol haritasını belirleyecek.