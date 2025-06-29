Almanların tercihi Türk kahvaltısı!

Kaynak: Haber Merkezi
Almanların tercihi Türk kahvaltısı!

40 yıldır Almanya'nın Köln şehrinde Damla Restaurant ile Gastronomi sektöründe hizmet veren Antepli işadamı Kazım Özarıcı, Köln'de açtığı Premium Baklavaları Kazım Usta yeni mekanı ile bölgede tercih edilen restaurant oldu.

Almanlara Türk Kahvaltısı kültürü kazandıran mekanda hafta sonları yer bulmak zor. Bol çeşitli serpme kahvaltı Almanların büyük beğenisini kazandı. Mekan 300 kişilik. 50 civarı çoğu Alman garson, temizlik elemanı, aşçı, pasta ustası hizmet veriyor.

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Gazeteci Dursun Boran'a projelerini anlatan Kazım ustaya, her gün onlarca iş müracaatı geliyor.

ALMANYA'DA KELLE PAÇA, İŞKEMBE

Kelle paça 6,5 euro, Damla Premium Köln Mülheim de Tüm Türk yemekleri var.

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Doğum günü pastaları, partileri renkli geçiyor. Çok sayıda Alman Premium mekanda yeni yaşını, evliliğini kutluyor. Türk Restaurant, bardakta Türk çayı, Türk damak zevki Köln'e kazandırmış.

Antepli iş adamı Kazım Özarıcı, 40 yıldır restaurant ve pastaları, baklavaları, adana kebabı ile biliniyor.

Mekanın renkli, ünlü müşterileri var. Federal Almanya Parlamentosu Milletvekilleri, seçim de kahvaltılı seçim toplantısı yapıyorlar. Seçmenlere projelerini anlatıyor oy istiyorlar.

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