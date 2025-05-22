Almanya, 2. Dünya Savaşı’nda beri ilk kez yaptı

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından savunmasını güçlendirmeye yönelik adımlar atan Almanya, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez yabancı bir ülkede asker konuşlandırdı.



NATO’nun doğu kanadını korumayı amaçlayan asker konuşlandırmasının ilk adımı ise Haziran 2023’te Almanya Savunma Bakanı Pistorius’un Litvanya’ya yaptığı ziyaretle atıldı. Daha sonra da Almanya Savunma Bakanı Pistorius ve Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anuauskas arasında 5 bin Alman Silahlı Kuvvetleri personelinin Litvanya’da daimi olarak konuşlandırılması için Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta 18 Aralık 2023 günü yol haritası anlaşması imzalandı.



İmzalanan anlaşma ile Alman ordusuna bünyesindeki mekanize piyade tugayının Litvanya’nın Vilnius ve Kaunas kentleri yakınlarındaki Rdninkai ve Rukla kasabalarında kalıcı olarak konuşlandırılmasını öngörüyordu.

ALMANYA BAŞBAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Almanya Federal Başbakanı Friedrich Merz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkelerinin NATO’nun doğu kanadını koruma amacıyla Litvanya'ya konuşlandırdığı tugayın bugün itibarıyla resmen göreve başlaması dolayısıyla başkent Vilnius’a ziyarette bulundu.



Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile yaptığı ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Merz, “Almanya ve ortaklarının NATO topraklarını savunmaya kararlı olduğunu” söyledi. Merz, “Ortaklarımız ile birlikte ittifak topraklarını her türlü saldırganlığa karşı savunmaya kararlıyız. Baltık müttefiklerimizin güvenliği bizim de güvenliğimizdir” diye konuştu.

2 BİN AĞIR SİLAHLI ASKER GÖREV YAPACAK



Anlaşmaya göre tugay, yaklaşık 2 bin ağır silahla donatılmış 4 bin 800 askeri personel ve 200 kadar sivil personelden oluşacak. Personel ailelerinin kalabilmesi için konutlar ve sosyal tesisler inşa edilecek. Yeni tugayın aylık maliyetinin de 30 milyon euro olması bekleniyor.

Pistorius, Alman ordusunun yeni görevine ilişkin yaptığı açıklamada "Almanya, Litvanya’da kalıcı olarak bir Alman Silahlı Kuvvetleri tugayı konuşlandırarak NATO ittifak ortaklarına açık bir dayanışma sinyali gönderiyor. Savaşa hazır bu tugayla NATO’nun doğu kanadındaki ittifakın liderlik sorumluluğunu üstleniyoruz" dedi.

Pistorius, "Almanya Federal Cumhuriyeti olarak, NATO üyesi bir devlet ve Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak, doğu kanadının korunması için çalışma sorumluluğumuzu ve yükümlülüğümüzü açıkça kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.