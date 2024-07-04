Almanya'da 5 vatansız savaş suçlusu tutukladı

Alman gizlilik yasalarına göre yalnızca Jihad A., Mahmoud A., Sameer S. ve Wael S. olarak tanımlanan kişilerin Suriye'deki Özgür Filistin Hareketi silahlı milisleriyle bağlantılı olduklarından şüpheleniliyor. Savcılığın bugün yaptığı açıklamada, Mazhar J.'nin Suriye istihbarat görevlisi olduğundan şüphelenildiği bildirildi.

Alman Savcılığı, Jihad A., Mazhar J. ve Sameer S.'nin Berlin'de, Mahmoud A.'nın Renanya-Palatina eyaletinin güneybatısındaki Frankenthal'da ve Wael S.'nin ise Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin kuzeydoğusunda tutuklandığını bildirdi.

Söz konusu kişilerin, Temmuz 2012'de Yermük Mülteci Kampı'nda düzenlenen barışçıl bir hükümet karşıtı protestoya yönelik şiddetli bir müdahaleye katıldıklarından şüpheleniliyor. Bu müdahalede pek çok sivil protestocu hedef alındı hatta aralarından bazıları vuruldu.

Savcılık, şüphelilerin ayrıca 2012-2014 yılları arasında kontrol noktalarında sivilleri yumruklayıp tekmelemekle ve tüfek dipçikleriyle dövmekle suçlandığını bildirdi. Bir kişinin hapsedilmesi ve işkence görmesi için Suriye Askeri İstihbarat Servisi'ne teslim edildiğini söylediler. Ayrıca şüphelilerden birinin Nisan 2013'te 41 sivilin toplu infazında öldürülen üç kişiyi yetkililere teslim ettiğinden şüpheleniliyor.

Tutuklamalar, mahkemelerin dünyanın herhangi bir yerinde işlenen insanlığa karşı suçları kovuşturmasına izin veren Almanya'nın evrensel yargı yetkisi yasaları sonucunda gerçekleşti. Yetkililer, ortak bir soruşturmada İsveç ile koordineli çalıştı.

İsveç Savcılığı ise ayrı bir açıklama yaparak 2012 yılında Suriye'de işlenen uluslararası hukuka aykırı suçlardan dolayı İsveç'te üç kişinin tutuklandığını duyurdu.