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Almanya'dan Telegram'a 5 milyon euro ceza

Almanya Adalet Ofisi, 5 milyon 125 bin euro para cezası kesti. Cezaya gerekçe olarak, sosyal medya uygulaması Telegram'ın temsilci atamadığını açıkladı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 22:25
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Almanya Adalet Ofisi 5 milyon 125 bin euro para cezası kesti. Cezaya gerekçe olarak sosyal medya uygulaması Telegram'ın temsilci atamadığını açıkladı

Almanya'dan Telegram'a 5 milyon euro ceza
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Almanya Adalet Ofisi, Telegram'ın resmi iletişim için Almanya'ya temsilci atamadığını belirtti.

Sosyal medya devi Telegram, Almanya'ya 5 milyon 125 bin euro para cezası ödeyecek.

Şirketin uygun olmayan içeriklerin tespitinde yasal bir yol oluşturmadığı kaydedildi.

Federal Adalet Ofisi, Almanya merkezli bir hukuk firmasının şirketi temsil ettiğini açıkladığını ancak bunun cezanın uygulanmasına engel olmayacağını belirtti.

Alman yetkililer, Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğine rağmen şirketin Dubai ofisine yasal evrakları iletmede başarısız olduklarını da vurguladı.

Almanya Federal Polisi, uygulamanın koronavirüs sürecinde bazı politikacıları, bilim adamlarını ve doktorları hedef alan aşırıcı gruplar tarafından yoğun şekilde kullanıldığını hatırlattı.

Almanya Adalet Bakanı Buschmann da sosyal medya platformlarının nefret söylemi ve şiddete karşı harekete geçmede sorumlulukları olduğunu açıklamıştı. 

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