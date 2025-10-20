Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi (BBK), 35 sene sonra ilk kez doğrudan savaş ihtimaline dikkat çekerek vatandaşlarına önemli uyarılarda bulundu.

Kurum, savaş olasılığının artık birkaç sene öncesine göre "pek de uzak bir ihtimal olmadığı" uyarısında bulunarak olası bir kriz durumunda izlenecek adımları içeren yeni bir rehber yayımladı.

UKRAYNA SAVAŞI VE ARTAN ENDİŞELER REHBERİ GÜNCELLETTİ

BBK, Almanya'nın hala dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olduğunu belirtse de Rusya’nın Ukrayna’da yaklaşık 4 yıldır devam eden savaşı ve Kremlin’in Avrupa güvenliğine yönelik süregelen tehdidi sebebiyle vatandaşlardan gelen "savaş endişesi" içerikli başvuruların arttığını ifade etti. Bunun üzerine BBK, tavsiyelerini güncelleme kararı aldı.

Yeni rehberin yayımlanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan BBK Başkanı Ralph Tiesler, "Önceden hazırlıklı olmak her zaman işe yarar" dedi. Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı Martin Jager de savaş olasılığının "hiç de uzak olmadığını" ifade ederek, "Artık hedef tahtasındayız, gevşememeliyiz" dedi.

ERZAK STOĞU VURGUSU

"Krizlere ve Felaketlere Hazırlık" başlıklı yeni rehber, 1990’da yayınlanan ilk rehberden bu yana ilk kez askeri senaryolara yer veriyor. Önceki rehberlerde odak noktası çoğunlukla doğal afetler ve teknik arızalarken, yeni rehberde ilk kez hibrit tehditler (kritik altyapılara yönelik siber saldırılar, dezenformasyon kampanyaları, sabotaj ve savaş) açıkça tanımlanıyor.

BBK Başkanı Tiesler, "Her hane 3 ila 10 gün boyunca kendi kendine yeterli olabilecek şekilde hazırlık yapmalı" tavsiyesinde bulunarak, vatandaşlardan bu süre zarfına yetecek gıda ve su stoğu bulundurmalarını istedi. Tiesler, "Bu küçük adımlar, kriz anında çaresiz kalmanızı değil, harekete geçebilmenizi sağlar" ifadelerini kullandı.

PRATİK ÇÖZÜMLER VE MALİYET HESAPLAMASI

Euronews’in incelediği 36 sayfalık rehber, sadece gıda stoğu tavsiyesi vermekle kalmıyor, aynı zamanda pratik çözümler de sunuyor. BBK’nin yaptığı bir anket, Almanların yüzde 53’ünün herhangi bir acil durum hazırlığı olmadığını göstermişti.

Kurum, yer ve maliyet engeli oluşturan stoklama sorunu için "yaşayan stok" sistemine geçilmesini öneriyor. Bu sistemde, konserve ve kuru gıdaları biriktirip saklamak yerine, günlük tüketim döngüsüne dahil ederek, yeni alınan ürünlerin rafın arkasına, son kullanma tarihi yaklaşanların ise öne konularak sürekli bir döngü sağlanması tavsiye ediliyor. Tiesler, "Bir dahaki alışverişinizde makarna veya konserve gibi bir iki ürünü fazladan alın. Bunu birkaç kez tekrarlarsanız, birkaç günlük stoğunuz olur" dedi.

Rehberdeki hesaplamalara göre, dört kişilik bir ailenin 10 günlük stok tavsiyesine uyması durumunda, yalnızca su için 8 kasa yer gerekirken; gıda maliyetlerinin alışveriş koşullarına göre toplamda 200 ila 300 euro (9.794 ila 14.692 TL) arasında değişmesi bekleniyor.

ACİL DURUM MALZEME LİSTESİ

Yeni rehber, acil durumlar için detaylı bir malzeme listesi ve hesaplama tabloları içeriyor. Temel tavsiyeler arasında şunlar bulunuyor:

Yaşam Destek Araçları: Elektrik kesintilerine karşı pilli radyo, krank veya güneş enerjili el feneri, kamp ocağı bulundurmak.

İlaç ve Tıbbi Malzeme: Evdeki ecza dolabını kontrol etmek ve birkaç gün yetecek temel ilaçların bulunduğundan emin olmak.

Bilgi Kaynağı: Kriz anlarında bilgi almak için bir uyarı uygulaması kullanmak.