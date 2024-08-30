Almanya Afganları sınır dışı etti

Kaynak: AA
Almanya Afganları sınır dışı etti

Almanya hükümeti ülkesindeki onlarca Afgan'ı ülkenin güvenliğinin daha önemli olduğu için sınır dışı etti. Bugün Almanya'dan sınır dışı edilen Afganlar, Taliban'ın yönetimi ele almasının ardından ilk sınır edilen Afganları oldu.

Almanya hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, Almanya’nın Ağustos 2021’den bu yana ilk kez Afganistan vatandaşlarını sınır dışı ettiğini bildirdi.

Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Ağustos 2021’den bu yana ilk kez Afganistan vatandaşlarını sınır dışı ettiğini belirtti.

Kaç Afganın sınır dışı edildiği konusunda bilgi vermeyen Hebestreit, hepsinin Almanya’da kalma hakkı bulunmayan ve haklarında sınır dışı edilme kararı verilmiş Afgan vatandaşları olduğunu açıkladı.

Hebestreit, hükümetin bu tür “geri göndermelerin" yeniden başlatılması için büyük çaba sarf ettiğini ve bu konuda ilgili eyaletleri de desteklediğini anlattı.

Alman hükümetinin bu tür geri göndermeler konusundaki kararlılığını sürdüreceğini vurgulayan Hebestreit, “Almanya’nın güvenlik çıkarları suçluların ve tehlikeli kişilerin korunma çıkarlarından daha ağır basıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Spiegel dergisinin haberine göre Leipzig kentinden bu sabah 28 Afgan vatandaşı uçakla Kabil’e gönderildi.

Her bir Afganlıya 1000 avro verildiği aktarılan haberde, uçakta bir doktorun da eşlik ettiği aktarıldı.

Haberde, Taliban yönetime geldikten sonra ilk kez suçlu Afganların sınır dışı edildiği kaydedildi.

Son Haberler
İYİ Parti'den AKP'ye geçen Ahmet Ersagun Yücel hakkında bomba iddialar: Haciz, Vergi Borcu ve Transfer Ücreti
AKP'ye geçen Yücel hakkında bomba iddialar
Atatürk'ün hayatı ilk kez animasyonda
Atatürk'ün hayatı ilk kez animasyonda
Kayseri'de 8 milyon yıllık 'dev domuz' kafatası bulundu: İlk kez böyle bütün halde
8 milyon yıllık 'dev domuz' kafatası bulundu
İnternet abone sayısında dev artış
İnternet abone sayısında dev artış
Suriye ile normalleşmenin yol haritası. E. Korgeneral Pekin YENİÇAĞ’a anlattı
Suriye ile normalleşmenin yol haritası