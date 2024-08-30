Almanya Afganları sınır dışı etti

Almanya hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, Almanya’nın Ağustos 2021’den bu yana ilk kez Afganistan vatandaşlarını sınır dışı ettiğini bildirdi.

Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Ağustos 2021’den bu yana ilk kez Afganistan vatandaşlarını sınır dışı ettiğini belirtti.

Kaç Afganın sınır dışı edildiği konusunda bilgi vermeyen Hebestreit, hepsinin Almanya’da kalma hakkı bulunmayan ve haklarında sınır dışı edilme kararı verilmiş Afgan vatandaşları olduğunu açıkladı.

Hebestreit, hükümetin bu tür “geri göndermelerin" yeniden başlatılması için büyük çaba sarf ettiğini ve bu konuda ilgili eyaletleri de desteklediğini anlattı.

Alman hükümetinin bu tür geri göndermeler konusundaki kararlılığını sürdüreceğini vurgulayan Hebestreit, “Almanya’nın güvenlik çıkarları suçluların ve tehlikeli kişilerin korunma çıkarlarından daha ağır basıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Spiegel dergisinin haberine göre Leipzig kentinden bu sabah 28 Afgan vatandaşı uçakla Kabil’e gönderildi.

Her bir Afganlıya 1000 avro verildiği aktarılan haberde, uçakta bir doktorun da eşlik ettiği aktarıldı.

Haberde, Taliban yönetime geldikten sonra ilk kez suçlu Afganların sınır dışı edildiği kaydedildi.