Almanya Başbakanı Merz, Beyaz Saray’da Trump ile görüşecek

Görüşme, Beyaz Saray’da gerçekleştirilecek ve Merz’in yaklaşık 17 saat sürecek ziyareti boyunca somut politik sonuçlardan ziyade, kişisel bir diyalog zemini aranacak. Uzmanlara göre Beyaz Saray’daki görüşmenin başarısı, Merz ve Trump arasında kişisel bir uyum kurulup kurulamayacağına bağlı olacak.

Merz’in Washington’a gece yarısı varması bekleniyor. Almanya Başbakanı, doğrudan Beyaz Saray’ın karşısında bulunan, geçmişte Charles de Gaulle ve Kraliçe II. Elizabeth gibi tarihi isimleri ağırlamış Başkanlık misafirhanesinde konaklayacak.

Merz-Trump görüşmesi, ilk yüz yüze buluşma olmasının ötesinde, Atlantik ötesi ilişkilerin yeni dönemdeki yönünü de belirleyebilir. Trump’ın beklenmedik çıkışları göz önüne alındığında, Almanya Başbakanı’nı nasıl bir atmosferin beklediği bilinmiyor.