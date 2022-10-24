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Almanya'dan birbirini tutmayan Ukrayna açıklamaları

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasını istediklerini söyledi. Scholz 5 ay önce yaptığı konuşmasında ise Ukrayna’nın üyeliğinin hızlandırılmasına karşı çıkarak “AB'ye giden yolda kestirme yolların olmaması” gerektiği vurgusunu yapmıştı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 20:10
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan Ukrayna'nın AB üyeliği hakkında birbirini tutmayan açıklamalar

Almanya'dan birbirini tutmayan Ukrayna açıklamaları
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, beşincisi düzenlenen Almanya-Ukrayna Ekonomi Forumu'nda konuştu.

Almanya'nın, Ukrayna'yı geleceğin AB üyesi olarak gördüğünü ve toparlanma ve yeniden inşa çabalarını desteklemek için her şeyi yapacaklarını belirten Scholz, Ukrayna'yı AB üyesi görmek istediklerini ifade etti.

“UKRAYNA'NIN AB ÜYESİ OLMASI HEDEFİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUYORUZ”

Scholz, "Ukrayna'yı yeniden inşa ederken bunu Ukrayna'nın AB üyesi olması hedefini göz önünde bulundurarak yapıyoruz." dedi.

Ukrayna'nın ulaşım altyapısının AB'ye sorunsuz bağlanmasını sağlayacak şekilde inşa edilmesi gerektiğini kaydeden Scholz, "Bugün Ukrayna'nın yeniden inşasına yatırım yapanlar, gelecekte hukuk topluluğumuzun ve iç pazarımızın bir parçası olacak AB üyesi bir ülkeye yatırım yapmış olurlar." diye konuştu.

Şansölye, 2000'den fazla Alman şirketinin Ukrayna'da faaliyet gösterdiğini ve savaş nedeniyle geri çekilen diğerlerinin de mümkün olan en kısa sürede Ukrayna'ya geri dönmek istediklerini belirtti.

Scholz, ayrıca özellikle havadan gelebilecek saldırılara karşı korunması için daha fazla askeri yardım sözü vererek Ukrayna'nın gerekli olduğu sürece destekleneceğini vurguladı.

5 AY ÖNCE UKRAYNA’NIN ÜYELİĞİNİN HIZLANDIRILMASINA KARŞI ÇIKMIŞTI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz 19 Mayıs’ta Federal Mecliste yaptığı konuşmada ise Ukrayna’nın AB üyeliğinin hızlandırılmasına karşı çıkaraj, "AB'ye giden yolda kestirme yolların olmaması Batı Balkanlar'daki 6 ülkeye karşı da adil olmanın gereğidir. Bu ülkeler yıllardır yoğun reformlar yapıyorlar ve katılıma hazırlanıyorlar. Onlara verdiğimiz sözleri tutmamız sadece bizim güvenilirliğimizle ilgili bir mesele değildir. " değerlendirmesinde bulunmuştu.

“UKRAYNA HEMEN AB ÜYESİ OLAMAZ”

Ukrayna'nın AB üyesi olmak için başvurduğunu anımsatan Scholz, AB Komisyonu’nun bu konuda değerlendirmesini muhtemelen haziran sonunda açıklayacağını ifade etmişti.

Scholz, "Ancak (Fransa Cumhurbaşkanı) Emmaneul Macron'un üyelik sürecinin birkaç ay ve birkaç yılın meselesi olmadığına işaret ederken haklı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yüzden şimdi Ukrayna'yı hızlı ve pragmatik bir şekilde desteklemeye konsantre olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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