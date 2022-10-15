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Almanya Başbakanı Scholz, AB'nin genişlemesini ve reformların yapılmasını istedi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliğinin (AB) genişlemesini ve reformların yapılmasını istedi.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 22:31
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Almanya Başbakanı Scholz, AB'nin genişlemesini ve reformların yapılmasını istedi

Almanya Başbakanı Scholz, AB'nin genişlemesini ve reformların yapılmasını istedi
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Scholz, Avrupa Sosyalistleri Partisinin (PES) Berlin’de düzenlediği kongrede yaptığı konuşmada, Ukrayna, Moldova, Batı Balkanlardaki ülkeler ve perspektif olarak Gürcistan’ın da özgür ve demokratik bir Avrupa’nın parçası olduklarını söyledi.

Scholz, adaylık statüsü alan Balkan ülkelerine verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini yineledi.

"AB’nin genişlemesini destekliyorum." diyen Scholz, 27, 30 veya 36 ülkeden oluşan 500 milyonun üzerinde eşit ve özgür vatandaşa sahip birleşik bir AB'nin dünyada ağırlığını daha güçlü gösterebileceğini kaydetti.

AB'nin doğuya doğru büyümesinin herkes için bir kazanç olacağını ifade eden Scholz, "Elbette aday ülkelerin katılım kriterlerini yerine getirmesi gerekiyor. Onları en iyi şekilde destekleyeceğiz." dedi.

Başbakan Scholz, AB’nin de bu genişlemeye hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Scholz, AB’de reformların yapılmasını da isteyerek, dış politika ve mali konularda oy birliği yerine oy çoğunluğuyla kararların alınmasını talep etti.

Bu konuda ülkelerin ikna edilmesi gerektiğini savunan Scholz, "Talebimiz bir jeopolitik Avrupa ise o zaman oy çokluğuyla karar alınması egemenliğin kaybı değil kazanımı olur." ifadesini kullandı.

Scholz, bu bağlamda AB’deki küçük ülkelerin endişelerine de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Gelecekte de her ülkenin endişelerinin duyulması gerekiyor. Başka her şey Avrupa fikrine ihanet olur." değerlendirmesinde bulundu.

AB’nin kendi içinde yaşadığı göç ve mali alandaki ihtilafları aşmasını talep eden Scholz, Birliğin kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk almasını ve askeri olarak da yeteneklerini artırmasını istedi.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in şiddet kullanarak yeni sınırlar oluşturmak istediğini dile getirdi ve "Bunu biz Avrupa’da hiçbir zaman yeniden yaşamak istemiyoruz." diye konuştu.

Scholz, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin Avrupa’nın güvenlik düzenine de bir saldırı olduğunu, buna karşı duracaklarını vurgulayarak, "Avrupa'da barışa yönelik bir saldırıya izin veremeyiz." dedi.

Öte yandan, PES kongresinde yapılan seçimde eski İsveç Başkanı Stefan Löfven, 262 delegeden 255’inin oyunu olarak PES’in yeni başkanı oldu. Löfven, böylelikle 11 yıl bu görevde bulunan Bulgar Sergey Stanişev’in yerine geldi.

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