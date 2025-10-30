Almanya Başbakanı Friedrich Merz göreve geldikten sonra ilk Türkiye ziyaretini gerçekleştirdi.

Ankara’ya gelen Merz’in ilk durağı ise Anıtkabir oldu. Alman Başbakanı Anıtkabir özel defterini “Mustafa Kemal Atatürk 102 yıl önce Türkiye Cumhuriyetini kurarak yeni bir çağı başlattı. Devlet adamı ve vizyon sahibi bir kişi olarak ülkesini Avrupa'nın idealleriyle birleştirdi ve çağdaşlık yolunda ilerletti. Onun fikirleri Almanya Federal Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki derin dostlukta günümüzde halen etkisini sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında ise Türkiye’yi Avrupa Birliği’nde görmek istediklerini belirterek “Ancak Kopenhag kriterlerine uyulması gerekiyor” dedi.

TÜRKİYE’YE GELİRKEN BAVULUNU KENDİ TAŞIDI

Almanya Başbakanı Merz’in Türkiye ziyaretine gelirken çekilen bir görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Merz, uçağa binerken bavulunu, dizüstü bilgisayarını ve dosyalarını kendisi taşıdı.

Merz’in görüntüsüne Türk sosyal medya kullanıcıları çok sayıda yorum yaptı.