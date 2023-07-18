Almanya bizim neremizi kıskansın kandırılıyorsun Türkiye

Almanya'da 1.600 Euro asgari ücretli 893 litre akaryakıt satın alabilirken, Türkiye’de 11.400 asgari ücretli ise 345 TL akaryakıt satın alabiliyor. Almanya’da motorin, 1.63 Euro iken Benzin 1.79 Euro. Sadece 85 Cent vergi alınıyor.

Almanya bizim neremizi kıskansın kandırılıyorsun Türkiye

İktidarın yanlış ekonomi politikası nedeniyle her gün her ürüne, mala zam geliyor. Seçimlere kadar ekonomiyi merkez bankasına kapı arkasından döviz sattırmakta arayan iktidar, satış baskısını kaldırdı. Böylece döviz kurları fırladı. Dolar TL kuru 19 lira bandından 26 liraya, Euro TL ise 21 liradan 29 liraya kadar yükseldi.

AKP ve Erdoğan tarafından seçim sonrası “Türkiye Yüzyılı başlayacak” diye propaganda yapılırken seçim sonrası akaryakıta yapılan zam ile benzin 35 TL’ye motorin 32 TL’ye yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre, benzinde litre başına 2,52 TL olan ÖTV tutarı 7,52 TL'ye; motorinde litre başına alınan 2,05 TL'lik ÖTV tutarı ise 7,05 TL'ye çıktı. LPG otogazdan alınan litre başı ÖTV tutarı da 5,77 TL olarak belirlendi.

ytiyui.jpg

Almanya ortalama 1.600 Euro asgari ücretli 893 litre benzin satın alabilirken, Türkiye’de 11.400 asgari ücretli ise 345 TL benzin satın alabiliyor.

ALMANYA’DAKİ AKARYAKIT FİYATLARI:

Motorin: 1.63 Euro - 48,36 Türk Lirası

Benzin: 1.79 Euro- 53,11 Türk Lirası

Super 95 Oktan’a tekabül ediyor.

Otogaz: 1.10 Euro 32,64 Türk Lirası

Almanya’daki benzinin sadece 85 Cent’i KDV.

TÜRKİYE’DEKİ AKARYAKIT FİYATLARI:

Türkiye'de 95 oktan benzinin litre fiyatı son zamlarla birlikte 33-35 bandına yükseldi.

Petrol Ofisi’nden alınan verilere göre İstanbul Avrupa Yakasında:

Benzin: 34 TL 02 Kuruş

Motorin: 32 TL 37 Kuruş

Otogaz: 13 TL 98 Kuruş

Birçok kalemde vergi oranları yükselirken motorlu taşıtlara vergisine (MTV) ek ödeme getirildi. Son olarak akaryakıttan alınan özel tüketim vergisine (ÖTV) yüzde 200’e varan zam geldi. Öte yandan TÜİK ve AB İstatistik Ofisi Eurostat’ın açıkladığı fiyat düzeyi endeksine göre Avrupa’da araç fiyatlarının en pahalı olduğu ülke Türkiye.

456.jpg

56.jpg

67.jpg

İlgili Haberler
Akaryakıttaki dev ÖTV zammının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni 'ek vergi' açıklaması
Akaryakıt zammı esnafı isyan ettirdi: 3 buçuk lira yakan bir araba bir anda beş lira yakmaya başladı
Akaryakıta gelen zammı ekonomistler böyle yorumladı: Bu zamlar burada kalmaz
Akaryakıtta ÖTV miktarı artırıldı. Litre başına 6 TL zam bekleniyor
Öne Çıkanlar
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Fenerbahçelilerin çok sevdiği Rambo Okan zamları savundu: Erdoğan iyi ki zamları yapmış
Fenerbahçelilerin çok sevdiği Rambo Okan zamları savundu: Erdoğan iyi ki zamları yapmış
Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor
Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
Son Haberler
ABD'de "tehlikeli madde" taşıyan tren raydan çıktı Dünya
ABD'de "tehlikeli madde" taşıyan tren raydan çıktı
İstanbul Boğazı’nda bulunan mayın dalgıçlar tarafından çıkarıldı Güncel
İstanbul Boğazı’nda bulunan mayın dalgıçlar tarafından çıkarıldı
Müjdeler olsun Türkiye iki vergiye daha zam geliyor. Gözün ayın yüzde 52 Ekonomi
Müjdeler olsun Türkiye iki vergiye daha zam geliyor. Gözün ayın yüzde 52
Üzerlik otu uykusuzluğa iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Üzerlik otu uykusuzluğa iyi geliyor
Motosikletler kafa kafaya çarpıştı Güncel
Motosikletler kafa kafaya çarpıştı
Üzerlik otu astıma iyi gelir Şifalı Bitkiler
Üzerlik otu astıma iyi gelir
ALES'te kritik gün yarın Güncel
ALES'te kritik gün yarın