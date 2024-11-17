Almanya, Bosna Hersek’e fark attı

Almanya, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'taki beşinci maçında Bosna Hersek'i konuk etti. Freiburg'daki Europa-Park Stadı'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi takım 7-0 galip ayrıldı.



Almanya'ya farklı galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Jamal Musiala, 23 ve 79. dakikalarda Tim Kleindienst, 37. dakikada Kai Havertz, 50 ve 57. dakikalarda Florian Wirtz ile 66. dakikada Leroy Sane attı.



Bosna Hersek'te Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko yedekte beklerken Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic ise 85. dakikada Ermedin Demirovic'in yerine oyuna girdi.



BOSNA HERSEK KÜME DÜŞTÜ

Julian Nagelsmann'in öğrencileri 3 Grup'taki puanını 13'e çıkartarak liderliği garantiledi. 1 puanda kalan Bosna Hersek'in ise sonuncu olarak B Ligi'ne düşmesi kesinleşti.



Almanya gruptaki son maçında 19 Kasım Salı günü Macaristan'a konuk olacak. Bosna Hersek ise aynı gün Hollanda'yı ağırlayacak.