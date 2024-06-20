Almanya bu Türk'ü konuşuyor. 5.8 milyon euro dolandırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Almanya bu Türk'ü konuşuyor. 5.8 milyon euro dolandırdı

Almanya’da yaşayan bir Türk, pandemi döneminde açtığı Covid-19 test merkezinde sahte rapor hazırlattığı ve devleti 5.8 milyon euro dolandırdığı gerekçesiyle tutuklandı.

Almanya'da yaşayan ve son zamanlarda sosyal medya hesabından bindiği lüks araçları paylaşan Can H. (39) isimli şahıs, corona virüsü salgınının en yoğun olduğu süreçte test merkezi işlettiği ve sahte faturalarla devleti dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ferrari, Lamborghini ve Porsche marka araçlarla poz veren ve lüks hayatını sosyal medyada paylaşmaktan çekinmeyen Can H'nin, yapılan denetimlerde 14 aylık zaman zarfında 5.8 milyon euro gelir elde ettiği ortaya çıktı.

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TUTUKLANDI

Can H., köyde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, Can H.'nin dolandırıcılık ve vergi kaçırma suçlarından bu cezayı aldığını duyurdu.

Can H.'nin Köln, Euskirchen bölgelerinde Mart 2021-Mayıs 2023 tarihleri arasında Covid-19 test merkezi işlettiği ve devletten para aldığı ortaya çıktı.

Can H.’nin foyası ise 2022 yılının Eylül ayında bir adamın, kızının corona virüsü testi sonucunun telefonla kendisine iletildiğini söyleyerek yetkililere başvurmasıyla ortaya çıktı. Öfkeli adam kızının söz konusu test merkezinde hiç Covid-19 testi yaptırmadığını yetkililere bildirdi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Can H.'nin sahte test belgeleri düzenlediği ve bu sayede çok yüklü miktarda devletten para aldığı öğrenildi. Olayla ilgili yapılan 30 farklı noktaya operasyonda çok sayıda delilin ve belgenin ele geçirildiği kaydedildi.

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