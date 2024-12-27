Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier meclisi feshetti! Erken seçim için tarih belli oldu

Almanya​'da koalisyon hükümetinin çökmesiyle erken seçim​ kararı alındı. Anketler, Olaf Scholz’un yerini muhafazakar lider Friedrich Merz’in alabileceğini gösteriyor. Aşırı sağ AfD partisinin yükselişi ise parlamentodaki dengeleri karmaşık hale getiriyor.

Almanya Cumhurbaşkanı​ Frank-Walter Steinmeier, Şansölye Olaf Scholz'un üçlü koalisyonunun çökmesinin ardından erken seçimlerin önünü açmak için Cuma günü parlamentonun alt kanadını feshetti.

Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner’in Özgür Demokratlar partisinin koalisyondan ayrılmasıyla yasama çoğunluğunu kaybetti ve bu ay başında parlamentoda yapılan güven oylamasını kaybetti.

CUMHURBAŞKANI ERKEN SEÇİM TARİHİNİ DUYURDU

Seçim süreci resmen başlarken, anketlere göre Scholz’un yerini alması beklenen muhafazakar lider Friedrich Merz, mevcut hükümeti aşırı düzenlemelerle büyümeyi engellemekle suçladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, yaptığı açıklamada, 23 Şubat 2025'te erken seçime gidileceğini duyurdu.